Sinopsis Film Takers, Perampok Bank Beraksi

JAKARTA - Sinopsis film Takers akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Takers adalah film laga thriller perampokan Amerika tahun 2010 yang disutradarai oleh John Luessenhop dari cerita dan skenario yang ditulis oleh Luessenhop, Gabriel Casseus, Peter Allen, dan Avery Duff.

Film ini dibintangi oleh Matt Dillon, Paul Walker, Idris Elba, Jay Hernandez, Michael Ealy, Tip "T.I." Harris, Chris Brown, Hayden Christensen, dan Zoe Saldana dalam jajaran pemerannya. Film ini dirilis pada 27 Agustus 2010.

BACA JUGA: Sinopsis Film Death Wish

Rotten Tomatoes melaporkan bahwa 28% kritikus memberikan ulasan positif untuk film tersebut berdasarkan 115 ulasan; peringkat rata-ratanya adalah 4,6/10.

Sinopsis Film Takers

Detektif Jack Welles dan Eddie Hatcher menyelidiki perampokan berani oleh sekelompok perampok bank yang terorganisir dengan baik. Kru yang dipimpin oleh Gordon Cozier, terdiri dari John, A.J., dan saudara Jake dan Jesse Attica. Kru ini tanpa seorang anggota sebelumnya, Ghost, yang tertangkap selama perampokan sebelumnya lima tahun sebelumnya. Selama ketidakhadirannya, Jake mulai menjalin hubungan dengan mantan pacar Ghost, Lilly, yang telah menerima lamaran pernikahannya.

Setelah Ghost dibebaskan dari penjara, ia bertemu dengan kru untuk merencanakan perampokan besar, di mana diketahui bahwa dua truk lapis baja akan bepergian bersama-sama, namun semua uang disimpan di truk pertama yang berisi $12 juta.

Kru, yang berpakaian sebagai pekerja konstruksi, bersembunyi di bawah tanah, sementara Ghost menyamar sebagai petugas polisi, sehingga ia dapat mengawasi truk-truk tersebut. Sementara itu, untuk berjaga-jaga jika Ghost menjebak mereka, John menuju ke atas garasi terdekat untuk membidik Ghost dengan senapan sniper jika terjadi kesalahan. Kru berencana meledakkan bahan peledak saat truk-truk lapis baja melintas di atas, menyebabkan truk-truk tersebut jatuh ke bawah tanah. Namun, seorang pengendara sepeda membuat pengemudi utama berhenti mendadak dan bahan peledak diledakkan terlalu awal. Pengemudi utama menghubungi polisi, sementara penjaga bersenjata keluar dari truk belakang.

Baku tembak terjadi antara perampok di dalam kawah dan penjaga di jalan, sampai John menguasai truk belakang dan menabrakkan truk utama ke dalam kawah tempat kru memotongnya. John dan perampok lainnya memasukkan uang ke dalam tas, dan melarikan diri dengan menuruni berbagai terowongan, dengan rencana menghubungkan ke berbagai jalur kereta bawah tanah untuk melarikan diri.