HOME CELEBRITY TV SCOOP

Zara Adhisty Jadi Mak Comblang Yasamin Jasem dalam Series Just Wanna Say I Love You

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |13:42 WIB
Zara Adhisty Jadi Mak Comblang Yasamin Jasem dalam Series <i>Just Wanna Say I Love You</i>
Episode perdana Just Wanna Say I Love You pada 28 Juni 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Series Just Wanna Say I Love You akan memulai masa tayangnya di Vision+, pada 28 Juni mendatang. Memiliki delapan episode, series ini akan menyuguhkan cerita tentang petualangan cinta remaja yang menggemaskan

Episode pertama series ini mengambil judul Mak Comblang dan dibintangi oleh aktor muda populer, seperti Zara Adhisty yang berperan sebagai Nina. Ada pula Yasamin Jasem sebagai Putri dan Rafael Adwel menjadi Aldo.

Episode Mak Comblang series Just Wanna Say I Love You ini berkisah tentang Nina yang mencoba membantu sahabatnya, Putri, untuk mendekati Aldo. Namun niat baik tersebut berujung tidak baik karena kemudian muncul masalah antara ketiganya.

Apa yang sebenarnya membuat hubungan ketiganya menjadi tidak baik? Nantikan cerita lengkapnya di original series Vision+ Just Wanna Say I Love yang akan tayang di Vision+ dan bisa Anda tonton melalui link ini mulai 28 Juni 2024. 

Zara Adhisty dalam episode Mak Comblang series Vision+ Just Wanna Say I Love You. (Foto: MNC Media)

Pastikan Anda telah mengunduh aplikasi Vision+ melalui App Store atau Play Store di sini atau silakan mengakses laman www.visionplus.id. Episode perdana bisa Anda tonton secara gratis, sementara sisa episodenya dapat diakses dengan berlangganan.

Dengan berlangganan Vision+ Premium atau Vision+ Premium Sports, Anda bisa menikmati berbagai konten premium Vision+, dari original series, film, program TV lokal dan internasional, hingga berbagai pertandingan olahraga. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

