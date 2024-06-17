Gunawan Dwi Cahyo Gadaikan Mobil Anak, Keisha Alvaro: Enggak Ikut-ikutan

JAKARTA - Aktor Kiesha Alvaro turut mengomentari perseteruan ibunya, Okie Agustina dengan Gunawan Dwi Cahyo. Seperti diketahui, Okie melayangkan somasi pada mantan suaminya itu setelah menggadaikan mobil sang anak tanpa izin.

“Iya, kemarin ditelepon nyokap bilang mau somasi papa (Gunawan Dwi Cahyo) karena menggadaikan BPKB mobil. Nyokap enggak tahu uangnya untuk apa,” ujarnya dikutip dari channel YouTube dNews Star, pada Senin (17/6/2024).

Namun Kiesha Alvaro enggan terlibat dalam permasalahan Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo. Dia hanya ingin menjaga mental sang ibu tetap baik dalam menghadapi permasalahan tersebut.

“Aku enggak mau ikut campur urusan orangtua. Karena sudah ada pengacara juga kan yang menghandle permasalahan itu. Jadi aku enggak ikut-ikutan,” kata bintang film Siksa Neraka tersebut menambahkan.

Kiesha mengaku, lelah dengan permasalahan kedua orangtuanya yang tak kunjung selesai. Padahal, mereka sudah resmi bercerai dan sudah seharusnya menjalani hidup masing-masing dengan lebih baik.