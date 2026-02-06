Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Transformasi Kiesha Alvaro Jadi Pemuda Singapur Lewat Film

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |23:09 WIB
Transformasi Kiesha Alvaro Jadi Pemuda Singapur Lewat Film
JAKARTA - Aktor Kiesha Alvaro semakin menunjukan keseriusannya dunia perfilman tanah air. Dalam film Ahlan Singapore, Kiesha ditantang memerankan pemuda lokal bernama Liam. 

Namun, putra Pasha Ungu sebelumnya sempat merasa minder dengan penampilannya. Namun, setelah melihat hasil akhirnya, Kiesha Alvaro pun merasa cukup lega. 

"Aku pastinya puas lah, enggak ada penyesalan sama sekali. Karena kan kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tadi pas lihat hasilnya, senang banget. Tadi aku juga bilang sama Pak Indra (sutradara), ‘Aduh, saya enggak nyangka saya begitu’. Ternyata saya cukup senang sama hasil kinerja saya," ungkap Kiesha di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini. 

Meski begitu, Kiesha mengaku punya tantangan khusus dalam memainkan perannya. Ya, hal ini terkait penguasaan aksen bahasa Inggris khas Singapura atau Singlish. 

