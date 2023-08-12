Keisha Alvaro Ogah Umbar Pacar ke Publik, Trauma?

JAKARTA - Tak butuh waktu lama bagi Keisha Alvaro untuk move on dari Frislly Herlind. Pasalnya, putra Pasha Ungu itu mengaku sedang dekat dengan wanita lain.

"Yang deket mah ada, cuman jadi pacar belum," ujar Keisha Alvaro di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2023).

Belajar dari pengalaman, lelaki 19 tahun itu tidak mau buru-buru untuk mengumbar masalah asmara ke publik. Pasalnya, setelah Keisha Alvaro putus dengan Frislly Herlind, ia dihujat netizen.

"Jadi pembelajaran bener buat aku, karena parah banget dihujat. Jadi walaupun nanti punya pacar, enggak bakal go public," kata Keisha Alvaro.