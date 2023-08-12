Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keisha Alvaro Ogah Umbar Pacar ke Publik, Trauma?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |21:24 WIB
Keisha Alvaro Ogah Umbar Pacar ke Publik, Trauma?
Keisha Alvaro ogah umbar pacar ke publik. (Foto: instagram @keisha.alvaro)
A
A
A

JAKARTA - Tak butuh waktu lama bagi Keisha Alvaro untuk move on dari Frislly Herlind. Pasalnya, putra Pasha Ungu itu mengaku sedang dekat dengan wanita lain.

"Yang deket mah ada, cuman jadi pacar belum," ujar Keisha Alvaro di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2023).

Belajar dari pengalaman, lelaki 19 tahun itu tidak mau buru-buru untuk mengumbar masalah asmara ke publik. Pasalnya, setelah Keisha Alvaro putus dengan Frislly Herlind, ia dihujat netizen.

"Jadi pembelajaran bener buat aku, karena parah banget dihujat. Jadi walaupun nanti punya pacar, enggak bakal go public," kata Keisha Alvaro.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/33/3022564/gunawan-dwi-cahyo-gadaikan-mobil-anak-keisha-alvaro-enggak-ikut-ikutan-BvtWoPo89o.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Gadaikan Mobil Anak, Keisha Alvaro: Enggak Ikut-ikutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/12/33/2863253/keisha-alvaro-bakal-jalani-operasi-lasik-mata-minus-5-gegara-main-handphone-b8QtfciF4V.jpg
Keisha Alvaro Bakal Jalani Operasi Lasik, Mata Minus 5 Gegara Main Handphone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/194/3186026//marsha_arua-4Su3_large.jpg
5 Potret Cantik Marsha Aruan, Mantan Pacar El Rumi yang Kini Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3185954//muldi-e5Go_large.jpg
Komedian Mudy Taylor Meninggal Dunia, Ini Penjelasan soal Kolesterol yang Dikeluhkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185889//dewi_perssik-IzcQ_large.jpg
Demi Beri Efek Jera, Laporan Dewi Perssik ke Penyebar Hoaks Tanpa Melalui Somasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185878//dewi_perssik-1Wp4_large.jpg
Alasan Dewi Perssik Tunda Laporkan Akun Medsos Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement