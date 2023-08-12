Keisha Alvaro Bakal Jalani Operasi Lasik, Mata Minus 5 Gegara Main Handphone

JAKARTA - Keisha Alvaro mengaku jika ia memiliki minus lima pada matanya. Keisha Alvaro berencana menjalani operasi Laser-Assisted In-Situ Keratomileusis atau Lasik.

"Minus lima mata ini, kalau gue enggak pakai kacamata rasanya aneh banget. Kalau pengen dilasik ya pengen," ujar Keisha Alvaro di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2023).

Akan tetapi niat itu harus ditunda, lantaran remaja 19 tahun ini khawatir setelah operasi lasik dapat menghambat kerjaannya.

"Cuma kebetulan masih banyak proyek lain, takut nanti enggak gerak dan tabrakan sama jadwalnya," ungkap Keisha Alvaro.