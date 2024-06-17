Jawaban Menohok Betrand Peto Ketika Diejek Anak Kampung

JAKARTA - Betrand Peto punya jawaban menohok ketika seorang warganet mengejek dirinya dengan sebutan ‘anak kampung’. Hal itu terjadi ketika penyanyi 19 tahun tersebut Live Instagram belum lama ini.

“Oh iya, aku (memang) anak dari kampung. Tapi aku bisa nyanyi, kamu enggak bisa apa-apa. Terus suara kamu enggak bagus,” ujarnya dalam video yang diunggah ulang akun Instagram @lambegosiip, pada Senin (17/6/2024).

Betrand Peto kemudian menasihati warganet tersebut agar tidak mengeluarkan komentar-komentar yang bisa menyakiti perasaan orang lain.

“Kasihan kalau kamu ngomong begitu terus orangtuamu sedih loh nanti. Kalau belum bisa bahagiakan orangtua setidaknya jangan bikin orangtua sengsara,” tutur penyanyi berdarah Manggarai, Nusa Tenggara Timur tersebut.

Unggahan tersebut kemudian dipenuhi kalimat dukungan dari warganet. “Banyak orang kampung yang sukses. Bahkan ada yang jadi presiden. Semua orang sama di bumi Allah,” tutur @indahariwulandari.

“Lah enggak apa-apa anak kampung tapi rezekinya kota,” kata @fatimah_pink_. Akun @radityailham811 menambahkan, “Emang kenapa kalau orang kampung? Tuh artis atau penyanyi banyak yang dari kampung tapi sukses di kota.”

Warganet juga berharap Betrand tidak terpengaruh dengan hujatan warganet. “Semangat Onyo! Jangan hiraukan netizen. Teruslah melangkah dan berikan yang terbaik untuk semua orang,” ujar akun @ayukwarma.*

(SIS)