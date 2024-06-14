Ayu Ting Ting akan Laporkan 30 Akun Haters yang Senggol Bilqis dan Keluarga

JAKARTA - Ayu Ting Ting kembali berurusan dengan haters. Terbaru, Ayu yang diwakili kuasa hukumnya, Sandy Arifin akan melaporkan sejumlah akun haters yang menyenggol anak serta keluarga dari pelantun Alamat Palsu itu.

Menurut Sandy, sampai saat ini pihaknya masih mencoba mengumpulkan data dan informasi terkait haters yang menyenggol keluarga sang pedangdut.

"Yang pasti satu soal anak, kedua hubungan keluarga," kata Sandy saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, pada Kamis, 13 Juni 2024.

"Kita sebagai kuasa hukum dalam waktu hampir tiga minggu ini mengumpulkan data dan juga ingin mengetahui keberadaan oknum apakah ada di Indonesia atau luar negeri, di Jakarta atau luar kota," sambungnya.

Ayu Ting Ting akan laporkan 30 akun haters yang menyenggol Bilqis dan keluarga (Foto: Instagram @ayutingting92)





Nahasnya, ada kurang lebih 30 akun haters yang saat ini tengah dipantau oleh pihak Ayu Ting Ting. Bahkan ia pun mengaku sudah habis kesabaran dan ingin memberikan efek jera pada haters.

"Banyak banget lebih dari 10 dan ada beberapa juga 20 sampai 30-an (akun). Isinya macam-macam," ujar Sandy.

BACA JUGA: Ayu Ting Ting Siap Tempuh Jalur Hukum Usai Calon Suaminya Disebut Red Flag

"Makanya kemarin pas ketemu Kak Ayu itu kita lebih mempertegas lagi ingin sekali memberikan pelajaran agar supaya oknum yang menjelekkan nama klien kami jangan melakukan lagi. Ingin memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku yang ada di sosmed itu," sambungnya.

Sementara itu, laporan tersebut akan dilakukan usai keluarga Ayu Ting Ting kembali dari Tanah Suci. Bahkan Sandy pun menegaskan jika pihak Ayu sudah lagi mau memberikan ampun pada para haters.