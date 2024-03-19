Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tsania Marwa Minta Dokter Keringkan ASI saat Anaknya Diambil Paksa Atalarik Syach

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |23:45 WIB
Tsania Marwa Minta Dokter Keringkan ASI saat Anaknya Diambil Paksa Atalarik Syach
Tsania Marwa minta dokter keringkan ASI (Foto: Instagram/tsaniamarwa54)
A
A
A

JAKARTA - Konflik hak asuh anak antara Tsania Marwa dan Atalarik Syah masih belum menemukan titik terang, meski sudah 7 tahun bergulir. Terbaru, wanita 32 tahun tersebut memberanikan diri untuk menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) dan menjalani persidangan atas hak asuh terhadap dua buah hatinya.

Marwa yang hadir sebagai saksi menceritakan awal mula dirinya berpisah dengan sang anak. Kejadian ini disinyalir tak lama setelah dirinya bercerai dengan Atalarik Syah pada 2017.

"Saya ketika ingin bercerai, saya pulang ke rumah orang tua saya dan saya membawa kedua anak saya dengan dua suster. Lalu tiba-tiba,suatu pagi mantan suami saya datang ke rumah orang tua saya masuk tanpa izin dan langsung mengambil kedua anak saya," beber Tsania Marwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin,18 Maret 2024.

Kala itu, bintang film Dalam Mihrab Cinta ini masih menyusui anak keduanya yang berusia satu tahun. Marwa juga turut menahan tangis kala menceritakan kembali momen tersebut.

Tsania Marwa

Tsania Marwa minta dokter keringkan ASI (Foto: Instagram/tsaniamarwa54)

 

"Jawaban saya yang kedua, ketika anak saya diambil paksa oleh mantan suami anak saya yang kedua itu umurnya baru 1 tahun lebih, air susu saya belum kering," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/33/3081016/tsania_marwa-Vqed_large.jpg
Tsania Marwa Akhirnya Ikhlas Lepas Hak Asuh Anak, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/33/3058439/tsania_marwa-CslE_large.jpg
Tsania Marwa Ungkap Kebahagiaan Usai Bertemu Kedua Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/33/3033369/teddy_syach-qTVZ_large.jpg
Teddy Syach Ogah Ikut Campur Masalah Atalarik-Tsania Marwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/33/3021756/tsania-marwa-rela-pura-pura-bahagia-depan-anak-demi-perjuangkan-hak-asuh-HWSd8gMCVH.jpg
Tsania Marwa Rela Pura-Pura Bahagia Depan Anak Demi Perjuangkan Hak Asuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/33/3021524/tsania-marwa-bongkar-alasan-gagal-eksekusi-hak-asuh-anak-dari-rumah-atalarik-syah-v0xx54zHXJ.jpg
Tsania Marwa Bongkar Alasan Gagal Eksekusi Hak Asuh Anak dari Rumah Atalarik Syah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/33/3021498/anak-masih-mengingatnya-setelah-4-tahun-pisah-tsania-marwa-aku-anggap-keajaiban-7DqvWuPaOr.jpg
Anak Masih Mengingatnya Setelah 4 Tahun Pisah, Tsania Marwa: Aku Anggap Keajaiban
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement