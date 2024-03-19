Tsania Marwa Minta Dokter Keringkan ASI saat Anaknya Diambil Paksa Atalarik Syach

JAKARTA - Konflik hak asuh anak antara Tsania Marwa dan Atalarik Syah masih belum menemukan titik terang, meski sudah 7 tahun bergulir. Terbaru, wanita 32 tahun tersebut memberanikan diri untuk menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) dan menjalani persidangan atas hak asuh terhadap dua buah hatinya.

Marwa yang hadir sebagai saksi menceritakan awal mula dirinya berpisah dengan sang anak. Kejadian ini disinyalir tak lama setelah dirinya bercerai dengan Atalarik Syah pada 2017.

"Saya ketika ingin bercerai, saya pulang ke rumah orang tua saya dan saya membawa kedua anak saya dengan dua suster. Lalu tiba-tiba,suatu pagi mantan suami saya datang ke rumah orang tua saya masuk tanpa izin dan langsung mengambil kedua anak saya," beber Tsania Marwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin,18 Maret 2024.

Kala itu, bintang film Dalam Mihrab Cinta ini masih menyusui anak keduanya yang berusia satu tahun. Marwa juga turut menahan tangis kala menceritakan kembali momen tersebut.

Tsania Marwa minta dokter keringkan ASI (Foto: Instagram/tsaniamarwa54)

"Jawaban saya yang kedua, ketika anak saya diambil paksa oleh mantan suami anak saya yang kedua itu umurnya baru 1 tahun lebih, air susu saya belum kering," jelasnya.