HOME CELEBRITY CELEBRITY

Begini Langkah Shopee Bantu UMKM Bertransformasi dan Berdaya Saing di Awal 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |14:30 WIB
Ilustrasi belanja online di e-commerce. (Foto: dok freepik)
JAKARTA - UMKM dan brand lokal sebagai tonggak perekonomian Indonesia tengah mengalami tren pertumbuhan pada awal 2024. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM), kontribusi UMKM terhadap ekonomi Indonesia telah mencapai 61 persen dari Pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) negara.

Faktor-faktor seperti digitalisasi, perubahan perilaku konsumen, inovasi produk, dan peran e-commerce, khususnya Shopee, telah menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan UMKM serta brand lokal.

Selama 2023, lebih dari 500.000 penjual UMKM baru telah bergabung bersama Shopee dengan pertumbuhan pendapatan yang meningkat hingga 30 persen year-over-year (YoY) terhitung dari 2020 hingga 2023.

 

Foto: dok ist

Sejak beroperasi di Indonesia, Shopee senantiasa mewujudkan komitmennya dalam mendorong roda perekonomian nasional melalui pilar UMKM dan brand lokal. Maka dari itu, pada 2023 sebanyak 84 persen pelaku usaha di Shopee berasal dari UMKM dan brand lokal dengan 93 persen total transaksi didominasi oleh produk lokal.

Berbagai inovasi berkelanjutan telah diciptakan guna membantu bertransformasi dan meningkatkan daya saing usaha serta memperkuat eksistensi baik di dalam negeri maupun internasional. Sebagai bentuk komitmen, berikut Shopee bagikan laporan tren pertumbuhan UMKM serta brand lokal pada awal 2024:

