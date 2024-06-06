Tonton Liburan Seru Keluarga Abah Mahmud di Bali dalam Series Vision+ Arab Maklum 2

JAKARTA - Vision+ kembali menghadirkan kelucuan keluarga Abah Mahmud dalam series Arab Maklum 2. Series satu ini bercerita tentang perjalanan seru Abah Mahmud dan keluarganya ke Bali.

Kali ini, keluarga Abah Mahmud diperhadapkan pada perbedaan budaya dan kebiasaan masyarakat Bali. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai situasi tak terduga yang menggelitik dan memancing gelak tawa penonton.

Tak sekadar menghibur, series Arab Maklum 2 juga mengusung pesan terkait perbedaan budaya, toleransi, dan makna keluarga. Series ini masih dibintangi Usama Harbatah, Dhawiya Zaida, dan Rachel Patricia.

Episode 1 dan 2 series garapan Martin Anugrah ini bisa Anda tonton gratis di Vision+.

Sementara sisa episode Arab Maklum 2 bisa diakses eksklusif dengan berlangganan Vision+ Premium dan Vision+ Premium Sport. Anda juga bisa mengikuti akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.

