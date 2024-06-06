Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tonton Liburan Seru Keluarga Abah Mahmud di Bali dalam Series Vision+ Arab Maklum 2

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |14:43 WIB
Tonton Liburan Seru Keluarga Abah Mahmud di Bali dalam Series Vision+ <i>Arab Maklum 2</i>
Original Series Vision+ Arab Maklum 2. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Vision+ kembali menghadirkan kelucuan keluarga Abah Mahmud dalam series Arab Maklum 2. Series satu ini bercerita tentang perjalanan seru Abah Mahmud dan keluarganya ke Bali.

Kali ini, keluarga Abah Mahmud diperhadapkan pada perbedaan budaya dan kebiasaan masyarakat Bali. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai situasi tak terduga yang menggelitik dan memancing gelak tawa penonton.

Tak sekadar menghibur, series Arab Maklum 2 juga mengusung pesan terkait perbedaan budaya, toleransi, dan makna keluarga. Series ini masih dibintangi Usama Harbatah, Dhawiya Zaida, dan Rachel Patricia.

Episode 1 dan 2 series garapan Martin Anugrah ini bisa Anda tonton gratis di Vision+ dengan mengakses link ini. Jangan lupa mengunduh aplikasinya lewat Play Store dan App Store di sini atau melalui www.visionplus.id.

Original Series Vision+ Arab Maklum 2. (Foto: MNC Media)

Sementara sisa episode Arab Maklum 2 bisa diakses eksklusif dengan berlangganan Vision+ Premium dan Vision+ Premium Sport. Anda juga bisa mengikuti akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Atau, hubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00 via chat. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

