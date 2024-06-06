Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 6 Juni 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 6 Juni 2024 bercerita tentang Dimas yang memilih melarikan diri setelah menyadari polisi mengetahui dirinya selamat dari kecelakaan dan masih hidup.

Dalam pelariannya, Dimas ternyata masih belum bisa melepaskan obsesinya terhadap Arsy. Dia bahkan bertekad menculik Arsy meski tahu risiko yang akan dihadapinya sangat besar.

Sambil bersembunyi dari kejaran polisi, Dimas mulai merancang aksi penculikan terhadap Arsy. Dia bahkan sampai menghubungi Raja dan mengancam akan menculik dan melukai Arsy yang tengah hamil.

Ancaman Dimas tersebut membuat Raja panik. Dia tak ingin Arsy diculik dan masuk dalam bahaya. Apa yang akan dilakukan Raja untuk melindungi istrinya dari kejaran Dimas? Mampukah polisi melacak keberadaan Dimas dan meringkusnya?

Tonton sinetron Aku Mencintaimu karena Allah di RCTI kanal digital 28 UHF, pada Kamis (6/6/2024), pukul 19.15 WIB.

(SIS)