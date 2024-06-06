Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pandji Pragiwaksono Sentil Arie Putra dan Budi Adiputro soal Dinasti Politik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |19:29 WIB
Pandji Pragiwaksono Sentil Arie Putra dan Budi Adiputro soal Dinasti Politik
Pandji Pragiwaksono sentil sikap Arie Putra dan Budi Adiputro soal dinasti politik (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pandji Pragiwaksono tengah menjadi perbincangan. Perdebatan Pandji dengan host Total Politik Arie Putra dan Budi Adiputro soal dinasti politik menyita perhatian publik.

Pandji secara tegas menolak praktik dinasti politik. Sebab menurutnya, praktik ini menghancurkan sendi-sendi demokrasi. Hal ini kemudian yang kerap membuat Pandji bersuara.

“Kenapa lu agak sensi kayaknya, gua lihat ada sensitivitas soal politik dinasti, kan itu hak warga negara, mau lu dinasti atau nggak,” ujar Arie Putra kepada Pandji dalam channel Youtube Total Politik.

Pandji Pragiwaksono Sentil Arie Putra dan Budi Adiputro soal Dinasti Politik

"Pfft, (are) you saying this?," kata Pandji.

Pandji kaget dengan pernyataan Arie. Ia seakan tak menyangka Arie membenarkan praktik dinasti politik.

Perdebatan kemudian berlanjut. Arie Putra mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi yang membolehkan dinasti politik.

“Ini pernah digugat orang MK dan diterima oleh MK, loh. Waktu itu dinasti nggak boleh maju, anak dari bupati nggak boleh maju, saudara, istri dari bupati nggak boleh maju. Ini pendapat MK,” Jelas Arie.

Tak puas dengan jawaban tersebut, Pandji kembali menegaskan dan meminta pendapat Arie Putra dan Budi Adiputro. Pandji berkeyakinan dinasti politik adalah salah.

“Gw gak nanya MK, gw nanya lu,” tegas Pandji.

“Gua sebagai warga negara konstitusional, dong. Gua berbicara hak warga negara. Gua punya opini, gua Asian values.” ungkap Arie.

“Tapi lu punya opini kan? Opini lu apa,” timpal Pandji.

Pandji kemudian meminta ketegasan Arie Putra dan Budi Adiputro soal dinasti politik.

“Menurut lu Dinasti politik salah atau tidak?,” tegas Pandji,

“Ini human rights (hak asasi manusia),” jawab Arie.

