Duka Pandji Pragiwaksono dan Arie Kriting Atas Meninggalnya Babe Cabita: Sakit Sekali Hati Ini

JAKARTA - Segenap komika Indonesia tengah berduka, atas meninggal dunianya Babe Cabita.

Komika Babe Cabita meninggal dunia pada Selasa (9/4/2024) di RS Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Doa dan ucapan duka mengalir deras untuk sang komika, salah satunya ada Pandji Pragiwaksono. Lewat cuitannya di akun X Pandji berterima kasih atas tawa yang diberikan Babe Cabita untuk semua orang.

"Innalillahi wa inna illaihirajiuuun. Terima kasih banyak utk ketawanya @babecabiita. Sakit sekali hati ini rasanya,” kata Pandji Pragiwaksono di akun X @pandji, Selasa.

Sama halnya dengan Pandji, Arie Kriting juga mengucapkan belasungkawanya untuk Babe Cabita. Suami Indah Permatasari

"Innalillahi wa innailaihi rojiun. Babe Cabita, semoga mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, dilapangkan kuburannya, dimudahkan perjalanannya, ditabahkan hati orang tersayang yang ditinggalkannya," ungkap Arie Kriting, di akun X @arie_kriting.