Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pandji Pragiwaksono Salut dengan Sikap Kedua Anaknya yang Kini Lebih Religius

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |03:30 WIB
Pandji Pragiwaksono Salut dengan Sikap Kedua Anaknya yang Kini Lebih Religius
Pandji Pragiwaksono salut dengan sikap anak yang lebih religius (Foto: Instagram/pandji.pragiwaksono)
A
A
A

JAKARTA - Pandji Pragiwaksono mengaku bangga melihat kedua anaknya, Wadilla Dipo Wongsoyudo dan Ourania Almashira Wongsoyudo, lebih religius. Salah satu contoh sikap religius anaknya terjadi saat menjalani ibadah di bulan Ramadhan kemarin.

Diketahui, ini adalah tahun kedua Pandji dan keluarga menjalani Ramadhan di New York, Amerika Serikat setelah memutuskan untuk membangun karier di sana.

Melalui vlognya, dia juga menceritakan pengalaman merayakan lebaran 1445 Hijriah di negeri Paman Sam.

Pandji bersama keluarga bahkan sempat menunaikan shalat Ied di Masjid Al Hikmah yang dibangun oleh komunitas Muslim Indonesia di Amerika. Disisi lain, Pandji juga mengaku bangga melihat ibadah kedua anaknya yang cukup maksimal selama bulan suci.

Pandji Pragiwaksono

Pandji Pragiwaksono salut dengan sikap anak yang lebih religius (Foto: Instagram/pandji.pragiwaksono)


"Gue bilang sama mereka gue mengapresiasi puasanya mereka, Dipo seperti biasa, full, Shira, bulan ini lebih full dari sebelumnya. Benar-benar nggak puasanya ketika dia lagi dapat, dan ada satu hari dia sakit kepala, sisanya full. Tahun sebelumnya tuh cuma dapat diawal doang puasanya, abis itu nggak bangun dia ketika sahur," kata Pandji dikutip dari akun YouTubenya.

Pandji menyadari kalau berpuasa di negara mayoritas non muslim bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu, dia memberikan apresiasi khusus kepada dua anaknya yang sukses melewati ujian tersebut selama bulan Ramadhan.

"Jadi gue bilang gue mengapresiasi anak-anak. Plus bahwa mereka mulai rajin shalat, Shira bahkan lebih dari itu, dia ngaji. Mungkin nggak bisa dibilang ngaji banget ya, karena dia waktu itu minta dibeliin Al Quran sama gue, mungkin awal tahun ini, terus gue beliin Al Quran yang ada artinya dalam bahasa Inggris," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181242/pandji_pragiwaksono-IzQF_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Minta Maaf usai Dianggap Lecehkan Adat Toraja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/33/3018518/pandji-pragiwaksono-dihubungi-pimpinan-partai-usai-bahas-dinasti-politik-lc7aa4S4u0.jpg
Pandji Pragiwaksono Dihubungi Pimpinan Partai Usai Bahas Dinasti Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018280/pandji-pragiwaksono-sentil-arie-putra-dan-budi-adiputro-soal-dinasti-politik-HUx4g4XcE6.jpg
Pandji Pragiwaksono Sentil Arie Putra dan Budi Adiputro soal Dinasti Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/33/2999864/cerita-pandji-pragiwaksono-open-mic-tepat-di-hari-meninggalnya-babe-cabita-PJBbe7Pfcf.jpg
Cerita Pandji Pragiwaksono Open Mic Tepat di Hari Meninggalnya Babe Cabita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/33/2855561/show-di-new-york-sepi-penonton-pandji-pragiwaksono-jualan-tiket-di-pinggir-jalan-VAIa84xBOt.jpg
Show di New York Sepi Penonton, Pandji Pragiwaksono Jualan Tiket di Pinggir Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/33/2855395/pandji-pragiwaksono-ungkap-tantangan-bangun-karier-di-new-york-dX7tFDB7In.jpg
Pandji Pragiwaksono Ungkap Tantangan Bangun Karier di New York
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement