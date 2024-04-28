Pandji Pragiwaksono Salut dengan Sikap Kedua Anaknya yang Kini Lebih Religius

JAKARTA - Pandji Pragiwaksono mengaku bangga melihat kedua anaknya, Wadilla Dipo Wongsoyudo dan Ourania Almashira Wongsoyudo, lebih religius. Salah satu contoh sikap religius anaknya terjadi saat menjalani ibadah di bulan Ramadhan kemarin.

Diketahui, ini adalah tahun kedua Pandji dan keluarga menjalani Ramadhan di New York, Amerika Serikat setelah memutuskan untuk membangun karier di sana.

Melalui vlognya, dia juga menceritakan pengalaman merayakan lebaran 1445 Hijriah di negeri Paman Sam.

Pandji bersama keluarga bahkan sempat menunaikan shalat Ied di Masjid Al Hikmah yang dibangun oleh komunitas Muslim Indonesia di Amerika. Disisi lain, Pandji juga mengaku bangga melihat ibadah kedua anaknya yang cukup maksimal selama bulan suci.

Pandji Pragiwaksono salut dengan sikap anak yang lebih religius (Foto: Instagram/pandji.pragiwaksono)





"Gue bilang sama mereka gue mengapresiasi puasanya mereka, Dipo seperti biasa, full, Shira, bulan ini lebih full dari sebelumnya. Benar-benar nggak puasanya ketika dia lagi dapat, dan ada satu hari dia sakit kepala, sisanya full. Tahun sebelumnya tuh cuma dapat diawal doang puasanya, abis itu nggak bangun dia ketika sahur," kata Pandji dikutip dari akun YouTubenya.

Pandji menyadari kalau berpuasa di negara mayoritas non muslim bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu, dia memberikan apresiasi khusus kepada dua anaknya yang sukses melewati ujian tersebut selama bulan Ramadhan.

"Jadi gue bilang gue mengapresiasi anak-anak. Plus bahwa mereka mulai rajin shalat, Shira bahkan lebih dari itu, dia ngaji. Mungkin nggak bisa dibilang ngaji banget ya, karena dia waktu itu minta dibeliin Al Quran sama gue, mungkin awal tahun ini, terus gue beliin Al Quran yang ada artinya dalam bahasa Inggris," ujarnya.