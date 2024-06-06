Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dilaporkan Mantan Istri, Tiko Aryawardhana Sulit Bertemu Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |14:30 WIB
Dilaporkan Mantan Istri, Tiko Aryawardhana Sulit Bertemu Anak
Dilaporkan mantan istri, Tiko Aryawardhana sulit bertemu anak (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kasus dugaan penggelapan dana perusahaan yang menyeret Tiko Aryawardhana, suami Bunga Citra Lestari, ternyata berdampak pada hubungannya dengan sang buah hati.

Tiko melalui kuasa hukumnya, Irfan Aghasar, mengaku sulit bertemu anak setelah adanya laporan polisi dari Arina Winarto atas kasus tersebut sejak 2022 lalu.

Bahkan, Tiko merasa sudah dipersulit menemui anaknya usai keduanya bercerai pada 2021.

Dilaporkan Mantan Istri, Tiko Aryawardhana Sulit Bertemu Anak

"Sebelum perkara ini sebenarnya sudah terdampak tidak bisa bertemu (anak). Tapi ada hak di dalam putusan pengadilan, tentunya ada hak kewajiban. Haknya bertemu anak. Haknya maksudnya tidak dapat bertemu, kewajiban juga berjalan," jelas Irfan Aghasar di kantornya belum lama ini.

Meski demikian, Tiko disinyalir masih menafkahi ketiga anak perempuannya di tengah perselisihan dengan AW.

Sebab, dia tak ingin masalah ini berdampak pada masa depan ketiga anaknya.

"Tetap dinafkahi sampai hari ini. Sebagai mantan suami, dan sebagai ayah bagi anak-anak tetap sangat bertanggung jawab sekali," ucap Irfan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
