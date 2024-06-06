Tiko Aryawardhana Masih Menafkahi 3 Anak Kandungnya Meski Dipolisikan Mantan Istri

JAKARTA - Tiko Aryawardhana memiliki tiga orang anak dari pernikahan pertamanya dengan Arina Winarto. Meski saat ini dirinya dilaporkan sang mantan istri atas dugaan penggelapan dana Rp6,9 miliar, Tiko disebut masih menafkahi ketiga buah hatinya.

Hal ini dijelaskan oleh kuasa hukum Tiko Aryawardhana, Irfan Aghasar. Sang pengacara menegaskan jika kliennya tak memutus nafkah anak meski kedua orang tuanya tengah berselisih.

"Tetep dinafkahi sampai hari ini. Sebagai mantan suami, dan sebagai ayah bagi anak-anak tetap sangat bertanggungjawab sekali," ujar Irfan Aghasar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Tiko Aryawardhana masih nafkahi 3 anak kandungnya meski dipolisikan mantan istri (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)

Meski masih rutin menafkahi, nyatanya Tiko merasa dipersulit oleh mantan istri untuk menemui anaknya. Tepatnya setelah keduanya bercerai pada 2021.

"Sebelum perkara ini sebenarnya sudah terdampak tidak bisa bertemu (anak). Tapi ada hak di dalam keputusan pengadilan, tentunya ada hak kewajiban. Haknya bertemu anak. Haknya maksudnya tidak dapat bertemu, kewajiban juga berjalan," beber Irfan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Irfan juga menjelaskan respons Bunga Citra Lestari (BCL) selaku istri baru Tiko terhadap masalah ini.

BCL disebut enggan ikut campur dalam permasalahan suaminya dengan AW. Dia lebih memilih memberikan dukungan moril kepada Tiko agar kasusnya cepat selesai.