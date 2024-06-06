Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tiko Aryawardhana Masih Menafkahi 3 Anak Kandungnya Meski Dipolisikan Mantan Istri

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |12:35 WIB
Tiko Aryawardhana Masih Menafkahi 3 Anak Kandungnya Meski Dipolisikan Mantan Istri
Tiko Aryawardhana masih nafkahi 3 anak kandungnya meski dipolisikan mantan istri (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)
A
A
A

JAKARTA - Tiko Aryawardhana memiliki tiga orang anak dari pernikahan pertamanya dengan Arina Winarto. Meski saat ini dirinya dilaporkan sang mantan istri atas dugaan penggelapan dana Rp6,9 miliar, Tiko disebut masih menafkahi ketiga buah hatinya.

Hal ini dijelaskan oleh kuasa hukum Tiko Aryawardhana, Irfan Aghasar. Sang pengacara menegaskan jika kliennya tak memutus nafkah anak meski kedua orang tuanya tengah berselisih.

"Tetep dinafkahi sampai hari ini. Sebagai mantan suami, dan sebagai ayah bagi anak-anak tetap sangat bertanggungjawab sekali," ujar Irfan Aghasar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, belum lama ini.

BCL dan Tiko Aryawardhana

Tiko Aryawardhana masih nafkahi 3 anak kandungnya meski dipolisikan mantan istri (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)

Meski masih rutin menafkahi, nyatanya Tiko merasa dipersulit oleh mantan istri untuk menemui anaknya. Tepatnya setelah keduanya bercerai pada 2021.

"Sebelum perkara ini sebenarnya sudah terdampak tidak bisa bertemu (anak). Tapi ada hak di dalam keputusan pengadilan, tentunya ada hak kewajiban. Haknya bertemu anak. Haknya maksudnya tidak dapat bertemu, kewajiban juga berjalan," beber Irfan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Irfan juga menjelaskan respons Bunga Citra Lestari (BCL) selaku istri baru Tiko terhadap masalah ini.

BCL disebut enggan ikut campur dalam permasalahan suaminya dengan AW. Dia lebih memilih memberikan dukungan moril kepada Tiko agar kasusnya cepat selesai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/33/3054428/bcl_dan_tiko_aryawardhana-7oC9_large.jpg
Perut BCL Jadi Sorotan saat Unggah Foto Bareng Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/33/3045396/tiko_aryawardhana-UhgR_large.jpg
Tiko Aryawardhana Buka Pintu Damai dengan Mantan Istri, Asal Tanpa Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045230/tiko_aryawardhana-ChgU_large.jpg
Pekan Depan Tiko Aryawardhana Dipastikan Bakal Hadir Memenuhi Panggilan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045113/tiko_aryawardhana-oeF0_large.jpg
Absen Lagi, Polisi Tunda Pemeriksaan Tiko Aryawardhana hingga 12 Agustus 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041057/tiko_aryawardhana-vZ9u_large.jpg
Tiko Aryawardhana Laporkan Balik Mantan Istri ke Polda Atas Dugaan Pelanggaran ITE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3038831/tiko_dan_bcl-5tJo_large.jpg
Polisi Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Suami BCL Rabu Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement