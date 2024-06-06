Cerai dari Wina Natalia, Anji Manji Bantah Isu Orang Ketiga

BOGOR - Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji Manji, membantah tegas isu orang ketiga yang sempat beredar di tengah proses perceraiannya dengan Wina Natalia.

Dalam kesempatan itu, Anji membenarkan jika ia dan Wina sudah menemui masalah internal sejak tiga tahun belakangan.

Hanya saja, dia tidak menjelaskan secara rinci masalah apa yang membuat keduanya sepakat cerai.

"Mungkin sampai pada saat ini kami belum bisa publish dulu (masalah intinya) tapi untuk seperti alasan orang ketiga itu tidak benar," ujar Anji usai persidangan di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Kamis (6/6/2024).

Lebih lanjut, Anji dan Wina mengaku jika kini keduanya sudah bisa melewati masalahnya itu meski harus berujung di meja persidangan.

Anji bahkan tak menampik jika sebelumnya mereka sempat bertengkar karena masalah tersebut.

"Kalau misalnya kita berpisah pasti ada pertengkaran, ada perdebatan, ada nangis-nangisnya juga, cuma kami sudah melewati itu. ya kita gak sesabar dan sedewasa itu juga sebenernya," beber Anji Manji.

"Jadi kita nggak gini-gini secara instan, nggak," timpal Wina.