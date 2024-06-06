Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerai dari Wina Natalia, Anji Manji Bantah Isu Orang Ketiga

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |14:11 WIB
Cerai dari Wina Natalia, Anji Manji Bantah Isu Orang Ketiga
Anji bantah kehadiran orang ketiga (Foto: IG Anji)
A
A
A

BOGOR - Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji Manji, membantah tegas isu orang ketiga yang sempat beredar di tengah proses perceraiannya dengan Wina Natalia.

Dalam kesempatan itu, Anji membenarkan jika ia dan Wina sudah menemui masalah internal sejak tiga tahun belakangan.

Hanya saja, dia tidak menjelaskan secara rinci masalah apa yang membuat keduanya sepakat cerai.

Cerai dari Wina Natalia, Anji Manji Bantah Isu Orang Ketiga

"Mungkin sampai pada saat ini kami belum bisa publish dulu (masalah intinya) tapi untuk seperti alasan orang ketiga itu tidak benar," ujar Anji usai persidangan di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Kamis (6/6/2024).

Lebih lanjut, Anji dan Wina mengaku jika kini keduanya sudah bisa melewati masalahnya itu meski harus berujung di meja persidangan.

Anji bahkan tak menampik jika sebelumnya mereka sempat bertengkar karena masalah tersebut.

"Kalau misalnya kita berpisah pasti ada pertengkaran, ada perdebatan, ada nangis-nangisnya juga, cuma kami sudah melewati itu. ya kita gak sesabar dan sedewasa itu juga sebenernya," beber Anji Manji.

"Jadi kita nggak gini-gini secara instan, nggak," timpal Wina.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/205/3151448/anji_manji-16ez_large.jpg
Tak Dapat Royalti dari Lagu yang Diciptakan, Anji: Nol Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150697/anji_manji-LRS0_large.jpg
Anji Manji Ikhlas Tak Dapat Performing Rights dari Penyanyi yang Bawakan Lagunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150464/anji_manji-n9ou_large.jpg
Ogah Bahas Royalti Musik, Anji Manji: Sudah Terlalu Bising
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/205/3120945/anji-kqAH_large.jpg
Hari Musik Nasional, Anji Soroti Royalti Musik dan Sistem Direct License
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/205/3118185/anji_musik-27Nr_large.jpg
Anji Manji Jelaskan Sistem Royalti via Direct License: Nggak Repot Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114597/anji_manji-RrdW_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Anji Manji dari Musik hingga Bisnis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement