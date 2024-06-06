Anji Manji dan Wina Natalia Akui Punya Masalah Rumah Tangga Sejak 3 Tahun Terakhir

Anji Manji dan Wina Natalia akui punya masalah keluarga sejak 3 tahun lalu (Foto: Ravie/MPI)

CIBINONG - Anji Manji dan Wina Natalia menyatakan sepakat untuk bercerai dan mengakhiri rumah tangga mereka di usia 12 tahun pernikahan. Kesepakatan keduanya bahkan diungkapkan oleh mereka dalam sidang perdana perceraiannya yang berlangsung di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Kamis (6/6/2024).

Dalam kesempatan itu, Anji dan Wina pun langsung buka suara soal penyebab keretakkan rumah tangga mereka. Konon, mereka sudah menemukan masalah sejak tiga tahun terakhir dan memilih untuk pisah rumah sebelum adanya gugatan cerai pada 21 Mei lalu.

"Ini perjalanan panjang sebenarnya sampai ada keputusan ini, emosinya sudah habis," ujar Wina Natalia seusai sidang hari ini.

Hal senada juga disampaikan oleh sang musisi. Pria bernama asli Erdian Aji Prihartanto itu membenarkan jika sudah melewati masalah yang ada sehingga timbul kesepakatan untuk bercerai dengan sang istri.

"Kalau misalnya kita berpisah pasti ada pertengkaran, ada perdebatan, ada nangis-nangisnya juga, cuma kami sudah melewati itu," beber Anji Manji.

"Jadi kita nggak gini-gini secara instan, nggak," timpal Wina.

Namun, pasangan yang menikah sejak 12 tahun lalu itu enggan membeberkan secara rinci terkait permasalahan rumah tangganya.