Prilly Latuconsina Lepas Orang Tua Tunaikan Ibadah Haji: Love You Both

JAKARTA - Kedua orang tua Prilly Latuconsina, Rizal Latuconsina dan Ully Djulita, akan menjalani ibadah haji tahun ini. Sebagai anak, Prilly pun melepaskan kedua orang tuanya saat hendak berangkat menuju ke Tanah Suci.

Melalui akun Instagramnya, bintang film Ku Kira Kau Rumah itu membagikan momen manis saat dirinya melepas kedua orang tuanya menuju Tanah Suci. Dalam momen itu, Prilly terlihat memeluk sang ibu sambil menangis.

“Selamat menunaikan ibadah haji untuk mama papaku. Minta doanya ya teman-teman agar ibadahnya lancar, tidak ada kendala dan mama papa bisa kembali dalam keadaan sehat dan bahagia,” tulis Prilly di akun Instagram-nya, @prillylatuconsina96.

Dalam unggahan itu, terlihat Prilly dan kedua orangtuanya kompak mengenakan busana serba putih. Terlihat nuansa haru tersebut menyelimuti momen pelepasan kedua orang tua Prilly yang hendak menjalani ibadah rukun Islam kelima ini.

Prilly Latuconsina lepas orang tua tunaikan ibadah Haji (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)

“Aku akan kangen banget sama mama papa! jaga kesehatan ya mah pah. Love you both so much,” tambahnya.

Momen Prilly Latuconsina melepas kedua orang tuanya berangkat haji ini pun mengundang komentar haru para warganet. Mereka ikut mendoakan kelancaran dan keselamatan orang tua Prilly di Tanah Suci nanti.