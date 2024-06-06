Sinopsis Film Everly, Balas Dendam Salma Hayek

JAKARTA - Sinopsis film Everly akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Everly adalah film thriller aksi Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh Joe Lynch dan ditulis oleh Yale Hannon berdasarkan cerita oleh Lynch dan Hannon.

Film ini dibintangi oleh Salma Hayek sebagai karakter utama dengan Akie Kotabe, Jennifer Blanc, Masashi Fujimoto, Togo Igawa, Gabriella Wright, Caroline Chikezie, Laura Cepeda, dan Hiroyuki Watanabe dalam peran pendukung.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes melaporkan peringkat persetujuan sebesar 28%, dengan rata-rata peringkat 4,5/10, berdasarkan 57 ulasan.

Sinopsis Film Everly

Everly (Salma Hayek), terjebak dalam perbudakan seksual dan disiksa serta dianiaya saat dipaksa bekerja untuk bos kriminal Jepang yang brutal, Taiko (Hiroyuki Watanabe), diserang di apartemennya oleh para penegak hukum Taiko setelah dia menemukan bahwa Everly telah bekerja sama dengan seorang petugas polisi untuk merusak organisasinya. Meskipun Taiko berharap anak buahnya dapat membunuhnya dengan mudah setelah menyiksanya, Everly berhasil mengambil pistol yang disembunyikannya di toilet dan berhasil membunuh semua penyerangnya.

Taiko kemudian memulai permainan sadis dengan mempermainkan Everly, mengirimkan banyak pembunuh bayaran dan menawarkan wanita lain yang diperdagangkan di gedung tersebut (yang mungkin dimilikinya) hadiah jika mereka berhasil membunuhnya. Sementara itu, Everly berusaha menghubungi ibunya Edith (Laura Cepeda) dan putrinya yang masih kecil Maisey (Aisha Ayamah) untuk menyelamatkan mereka dari antek-antek Taiko lainnya dan mengeluarkan mereka dari situasi tersebut dengan selamat, tetapi ibunya keras kepala dan menolak pergi tanpa dirinya.

Setelah berhasil menghindari para penyerang Taiko selama beberapa waktu, Everly ditangkap oleh The Sadist (Togo Igawa), asisten Taiko. Dia mengikat Everly dan menempatkannya dalam sebuah kandang sambil mengejek dan menyiksanya dengan baterai dan asam sulfat, serta cairan korosif lainnya, pada satu titik menuangkan air ke matanya sementara dia berteriak ketakutan, mengira itu adalah asam. Ketika The Sadist menuangkan sebagian cairan korosif ke tali yang mengikat pergelangan tangannya, tali tersebut mulai terurai.

Edith menembak dan membunuh dua anak buah The Sadist; sebagai balasan, dia mulai memaksa ibunya minum pembersih saluran pembuangan. Tali yang lemah tersebut putus setelah Everly menariknya; dia membunuh dua anak buah The Sadist dan melukai The Sadist. Dia bergegas membantu Edith, tetapi ditundukkan oleh The Sadist, yang mencoba menikam ibunya; Everly muncul kembali, melucuti senjata The Sadist dan memaksanya meminum salah satu asamnya; dia mati dengan cara yang mengerikan sementara Everly dan Edith menyaksikan dengan ngeri.