Bakal Jadi Saudara Ipar, Aaliyah Massaid Sudah Punya Panggilan Baru untuk Aurel Hermansyah

Bakal jadi saudara ipar, Aaliyah Massaid sudah punya panggilan baru untuk Aurel Hermansyah (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)

JAKARTA - Aaliyah Massaid tak lama lagi akan resmi menjadi bagian dari keluarga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Statusnya dan Aurel yang tadinya bersahabat, tidak lama lagi akan berubah menjadi saudara ipar.

Jika biasanya memanggil nama, usai dilamar Thariq Halilintar dan tengah gencar mempersiapkan pernikahan, Aaliyah rupanya sudah memiliki panggilan khusus untuk Aurel. Hal itu diketahui saat dia hadir di acara pengajian jelang keberangkatan Haji Atta dan Aurel beberapa waktu lalu.

"Pengajian, bismillah semoga dilancarkan hajinya kakakku @aurelie.hermansyah," tulis Aaliyah Massaid pada unggahannya di Instagram Story.

Tak hanya Aurel yang dia panggil dengan sebutan kakak. Dia juga memanggil Atta Halilintar dengan yang sama.

"Bismillah Insya Allah dilancarkan hajinya kakak-kakakku aamiin @aurelie.hermansyah @attahalilintar," tulis putri Reza Artamevia yang mengunggah foto Aurel dan Atta saat pengajian.

Sebagaimana diketahui, saat ini Aaliyah dan Thariq tengah mempersiapkan acara bahagia mereka. Diduga, momen lamaran keluarga akan berlangsung usai lebaran Haji, mengingat saat ini orang tua Thariq masih berada di Turki, sedangkan Atta pun akan pergi Haji.

Sementara itu, dari akun YouTube The Hermansyah, diketahui bahwa lamaran Aaliyah dan Thariq akan berlangsung dengan menggunakan adat Sunda. Sedangkan untuk pesta pernikahan, mereka memilih untuk memasukkan unsur budaya dan adat, serta menolak tema princess.

