Reaksi Aaliyah Massaid Setelah Rumahnya Dibilang Jelek oleh Netizen

JAKARTA - Aaliyah Massaid selalu mendapatkan cibiran dari haters. Terbaru, rumah Aaliyah kini tak luput dari sorotan pembencinya.

Hal ini terungkap dari siaran langsung Tiktokers Fachrul Hadid. Dari siaran langsung ini, Aaliyah dikonfirmasi soal kediamannya.

"Ada yang bilang rumah Kak Aal butek banget, kan ketutupan embun," ujar Fachrul membacakan komentar netizen.

BACA JUGA: Aaliyah Massaid Tak Mau Pesta Pernikahannya Pakai Tema Princess

Aaliyah Massaid merasa bingung. Sebab menurutnya, Aaliyah tak pernah memperlihatkan rumahnya di depan publik.

Netizen hanya melihat sesaat ketika Aaliyah memberikan kejutan kepada Reza Artamevia. Rumah Reza sedikit terlihat.

"Aku nggak pernah lihatin rumah," balas Aaliyah.