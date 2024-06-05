Aaliyah Massaid Tak Mau Pesta Pernikahannya Pakai Tema Princess

JAKARTA - Rencana pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar tampaknya akan berlangsung dalam waktu dekat. Diduga, acara lamaran mereka pun akan dilakukan usai lebaran Haji, mengingat saat ini Gen Halilintar masih berada di Turki, sedangkan Atta Halilintar selaku kakak kandung Thariq akan pergi haji.

Di tengah persiapan pernikahan, Aaliyah dan Thariq sendiri sudah sempat melakukan meeting dengan beberapa vendor pernikahan. Salah satunya vendor dekorasi.

Dalam akun YouTube milik Thariq Halilintar, Aaliyah yang merupakan calon pengantin wanita pun membeberkan dream weddingnya di hadapan vendor dekorasi. Kepada vendor tersebut, Aaliyah mengaku tidak mau jika ada tema putri kerajaan di pernikahannya nanti.

"Aku tuh benar-benar enggak mau decoration-nya itu kayak princess, aku enggak mau," ujar Aaliyah Massaid.

Menariknya, putri mendiang Adjie Massaid ini justru mengaku lebih ingin jika dekorasi pernikahannya didominasi dengan warna pastel.

Aaliyah Massaid tak mau pesta pernikahannya pakai tema princess (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)