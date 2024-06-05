Robby Purba, Sosok MC Andalan yang Sukses Pandu Miss Indonesia 2024

JAKARTA - Robby Purba kembali memandu malam puncak Miss Indonesia 2024 yang digelar pada 29 Mei silam. Ini merupakan pengalaman kedua sang presenter memandu ajang tahunan tersebut, setelah 2022.

Sebagai presenter berpengalaman, Robby mampu membawakan acara dengan penuh antusiasme dan keceriaan. Ia juga lihai membangun suasana untuk interaksi lebih meriah dengan para finalis dan tamu undangan.

Robby Purba menjalankan tugasnya memandu Miss Indonesia 2024 bersama Amanda Zevannya. Sementara Harini Sondakh dan Carla Yules, bertugas di red carpet sehingga membuat acara berjalan lebih berkesan.

Malam puncak Miss Indonesia 2024 dimeriahkan penampilan sederet penyanyi muda bertalenta, seperti Tiara Andini, Nabila Taqiyyah, Rony Parulian, Novia Bachmid, hingga Mirabeth.

Kontes tersebut menobatkan Monica Sembiring asal Sumatera Utara sebagai Miss Indonesia 2024. Sebagai pemenang, dia akan bertugas selama setahun ke depan untuk mempromosikan pariwisata dan budaya Indonesia.

Monica berhasil mengalahkan 36 finalis lainnya dari berbagai provinsi di Indonesia. Ia dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2024 setelah melalui berbagai tahapan seleksi, seperti tes pengetahuan umum, bakat, dan interview.

Miss Indonesia 2024 diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para wanita muda Indonesia untuk terus berkarya dan berprestasi.*

