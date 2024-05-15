Robby Purba Dukung Penuh Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini

JAKARTA - Robby Purba merupakan satu dari sekian banyak tamu undangan yang menghadiri resepsi pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Seperti diketahui, pasangan tersebut menggelar pesta pernikahan mewah di Hotel Raffles Jakarta, pada 10 Mei 2024.

Dia mengabadikan momen spesial tersebut melalui sebuah video yang diunggahnya lewat Instagram. Dalam video itu, dia berpose bersama kedua mempelai dan beberapa tamu undangan.

Bersama video tersebut, Robby Purba memberikan ucapan selamat untuk kedua mempelai. "Sekali lagi, selamat atas pernikahannya. Langgeng-langgeng terus ya kalian berdua. Aaamiiin, love you both!” ujarnya.

Rangkaian pernikahan Rizky Febian dan Mahalini dimulai dengan menggelar tradisi Mepamit di Bali. Tradisi itu, merupakan momen sang mempelai wanita pamit kepada orangtua, keluarga, dan leluhurnya untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab sang suami.

BACA JUGA: Biodata dan Agama Melody Prima yang Segera Lepas Status Janda

Kemudian Rizky menggelar pengajian di kediaman Sule yang berlokasi di Tambun, Bekasi, Jawa Barat, pada 8 Mei 2024. Mereka kemudian menggelar akad nikah sekaligus resepsi pernikahan di Hotel Raffles, pada 10 Mei silam.

Keseruan pesta pernikahan Rizky Febian dan Mahalini bisa Anda tonton di unggahan Instagram @robbypurba.*

(SIS)