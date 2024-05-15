Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Robby Purba Dukung Penuh Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |20:22 WIB
Robby Purba Dukung Penuh Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini
Robby Purba dukung penuh pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. (Foto: Instagram
A
A
A

JAKARTA - Robby Purba merupakan satu dari sekian banyak tamu undangan yang menghadiri resepsi pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Seperti diketahui, pasangan tersebut menggelar pesta pernikahan mewah di Hotel Raffles Jakarta, pada 10 Mei 2024.

Dia mengabadikan momen spesial tersebut melalui sebuah video yang diunggahnya lewat Instagram. Dalam video itu, dia berpose bersama kedua mempelai dan beberapa tamu undangan.

Bersama video tersebut, Robby Purba memberikan ucapan selamat untuk kedua mempelai. "Sekali lagi, selamat atas pernikahannya. Langgeng-langgeng terus ya kalian berdua. Aaamiiin, love you both!” ujarnya.

Rangkaian pernikahan Rizky Febian dan Mahalini dimulai dengan menggelar tradisi Mepamit di Bali. Tradisi itu, merupakan momen sang mempelai wanita pamit kepada orangtua, keluarga, dan leluhurnya untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab sang suami.

Robby Purba beri dukungan atas pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. (Foto: Instagram/@robbypurba)

Kemudian Rizky menggelar pengajian di kediaman Sule yang berlokasi di Tambun, Bekasi, Jawa Barat, pada 8 Mei 2024. Mereka kemudian menggelar akad nikah sekaligus resepsi pernikahan di Hotel Raffles, pada 10 Mei silam.

Keseruan pesta pernikahan Rizky Febian dan Mahalini bisa Anda tonton di unggahan Instagram @robbypurba.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142159/robby_purba-Jcju_large.jpg
Nyata, Robby Purba Bongkar Kisah Horor Usaha Seblak Sejiwa Rasa Milik Viasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142155/robby_purba-hmiC_large.jpg
Robby Purba Ungkap Fakta Mistis di Rumah Viasa, Ungkap Sosok Misterius Bersanggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142142/robby_purba-okl3_large.jpg
Eksklusif, Robby Purba dan Viasa Bongkar Ilmu Hitam dalam Dunia Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135656/robby_purba-CbpF_large.jpg
Peduli dengan Kucing, Robby Purba Ajak Street Feeding kepada Kucing Jalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135650/robby_purba-JCes_large.jpg
Cat Lovers! Ini Etika dan Persiapan Street Feeding ala Robby Purba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135646/robby_purba-rOZw_large.jpg
Peduli Anabul, Robby Purba Lakukan Street Feeding untuk Kucing Jalanan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement