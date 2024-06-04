Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Tiko Aryawardhana, Suami BCL Dilaporkan Atas Dugaan Penggelapan Dana Rp6,9 Miliar Oleh Mantan Istri

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |20:05 WIB
Kronologi Tiko Aryawardhana, Suami BCL Dilaporkan Atas Dugaan Penggelapan Dana Rp6,9 Miliar Oleh Mantan Istri
Kronologi Tiko Aryawardhana dilaporkan atas kasus dugaan penggelapan dana Rp6,9 miliar (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)
A
A
A

JAKARTA - Tiko Aryawardhana dilaporkan oleh mantan istrinya, Arina Winarto, terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana dengan total Rp6.9 miliar. Laporan tersebut bahkan telah dilayangkan oleh Arina ke Polres Metro Jakarta Selatan sejak 2022.

Selang dua tahun kemudian, pihak kepolisian baru menyatakan jika kasus tersebut naik ke penyidikan. Hal itu membuat Tiko harus menjalani kembali pemeriksaan sebagai saksi atas kasus tersebut.

Diketahui, kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Tiko bermula saat suami Bunga Citra Lestari itu mendirikan perusahaan bersama Arina pada 2015 dan diberi nama PT Arjuna Advaya Sanjaya. Kala itu, Tiko dan Arina masih berstatus sebagai pasangan suami istri.

Dalam perusahaan yang bergerak dibidang makanan dan minuman itu, Arina diketahui menjabat sebagai komisaris sekaligus pihak yang memberikan modal penuh. Sementara Tko mendapat jabatan sebagai direktur.

BCL dan Tiko Aryawardhana

Kronologi Tiko Aryawardhana dilaporkan atas kasus dugaan penggelapan dana Rp6,9 miliar (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)


”Klien kami dan Tiko mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Di mana pada saat itu klien kami menjadi komisaris, sementara Tiko menjadi direktur. Tapi untuk modal perusahaan, semuanya dari klien kami,” ujar Leo Siregar selaku kuasa hukum Arina Winarto.

Kala itu, AW pun mempercayakan sepenuhnya perusahaannya pada Tiko. Sampai di 2019, pria berkepala plontos itu disebut ingin menutup bisnis lantaran tak bisa membayar uang sewa. Padahal, usaha tersebut kala itu bisa dikatakan cukup lancar.

“Klien kami tahunya usaha lancar, tapi kok tiba-tiba di 2019 Tiko bilang usaha mau tutup karena tidak kuat bayar sewa. Loh, ini kan aneh,” jelas Leo.

Dari audit, Arina menemukan kejanggalan soal dana Rp6,9 miliar. Bahkan sampai saat ini, tidak ada kejelasan apalagi penyelesaian terkait hal itu.

Sampai akhirnya, di 2022 Arina pun memilih untuk menempuh jalur hukum.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/33/3054428/bcl_dan_tiko_aryawardhana-7oC9_large.jpg
Perut BCL Jadi Sorotan saat Unggah Foto Bareng Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/33/3045396/tiko_aryawardhana-UhgR_large.jpg
Tiko Aryawardhana Buka Pintu Damai dengan Mantan Istri, Asal Tanpa Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045230/tiko_aryawardhana-ChgU_large.jpg
Pekan Depan Tiko Aryawardhana Dipastikan Bakal Hadir Memenuhi Panggilan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045113/tiko_aryawardhana-oeF0_large.jpg
Absen Lagi, Polisi Tunda Pemeriksaan Tiko Aryawardhana hingga 12 Agustus 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041057/tiko_aryawardhana-vZ9u_large.jpg
Tiko Aryawardhana Laporkan Balik Mantan Istri ke Polda Atas Dugaan Pelanggaran ITE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3038831/tiko_dan_bcl-5tJo_large.jpg
Polisi Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Suami BCL Rabu Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement