Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Anissa Aziza Soal Adegan Ranjang Raditya Dika dan Ariel Tatum

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |10:48 WIB
Respons Anissa Aziza Soal Adegan Ranjang Raditya Dika dan Ariel Tatum
Respons Anissa Aziza soal adega mesra Raditya Dika dan Ariel Tatum (Foto: IG Radit)
A
A
A

JAKARTA - Raditya Dika mendadak jadi sorotan usai dirilisnya teaser trailer film terbaru yang dibintanginya berjudul Catatan Harian Menantu Sinting. Pasalnya, trailer itu memperlihatkan adegan ranjang antara dirinya dengan Ariel Tatum. Mereka dikisahkan sebagai pasangan suami istri.

Sontak, beberapa netizen terkejut melihat Raditya melakoni adegan yang cukup intim. Biasanya, Raditya Dika dikenal dengan film komedi dengan adegan-adegan konyol.

Lantas, netizen pun penasaran dengan reaksi istri Raditya Dika, Anissa Aziza saat melihat suaminya melakoni adegan tersebut. Salah satu netizen bahkan menanyakan langsung pada Anissa Aziza melalui question box di Instagramnya. Anissa Aziza kala itu sedang membuka sesi tanya jawab.

Respons Anissa Aziza Soal Adegan Ranjang Raditya Dika dan Ariel Tatum

"Kak, gimana pendapatnya tentang adegan Bang Radit di film Catatan Harian Menantu Sinting?" tanya netizen tersebut dikutip dari unggahan Instagram Story @anissaaziza, Selasa (4/6/2024).

Anissa Aziza pun menyadari jika adegan itu menimbulkan kegaduhan. Dia mengaku dibombardir pertanyaan dari netizen yang penasaran mengenai reaksinya.

"Since video teaser keluar, heboh banget pada nanya pendapatku gimana," jawab Anissa.

Perempuan berusia 30 tahun itu mengaku santai dengan adegan intim yang dilakoni suaminya. Dia tak mempermasalahkan adegan tersebut karena sejak awal sudah mengetahui dari naskah yang dibacanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/33/3004887/nyeleneh-raditya-dika-beri-ucapan-ulang-tahun-pernikahan-yang-ke-6-bersama-anissa-aziza-9564y2dqiz.jpg
Nyeleneh, Raditya Dika Beri Ucapan Ulang Tahun Pernikahan yang ke-6 Bersama Anissa Aziza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/33/3001474/raditya-dika-kenang-sosok-joko-pinurbo-penyair-favorit-saya-odg2cJNV0q.jpg
Raditya Dika Kenang Sosok Joko Pinurbo: Penyair Favorit Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/33/2995809/anissa-aziza-dapat-bukti-cctv-usai-diikuti-orang-tak-dikenal-di-mal-KrOkX7F150.jpg
Anissa Aziza Dapat Bukti CCTV Usai Diikuti Orang Tak Dikenal di Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/13/33/2995601/bikin-merinding-anissa-aziza-istri-raditya-dika-diikuti-orang-tak-dikenal-dUN5U3rLul.jpg
Bikin Merinding, Anissa Aziza Istri Raditya Dika Diikuti Orang Tak Dikenal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/33/2974752/series-komedi-kacau-ramai-dikritik-raditya-dika-jawab-dengan-data-rqFXZpOx07.jpg
Series Komedi Kacau Ramai Dikritik, Raditya Dika Jawab dengan Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/14/33/2846701/reaksi-raditya-dika-ketika-anak-dibully-netizen-DPVqJD3ehx.jpg
Reaksi Raditya Dika Ketika Anak Dibully Netizen
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement