Respons Anissa Aziza Soal Adegan Ranjang Raditya Dika dan Ariel Tatum

JAKARTA - Raditya Dika mendadak jadi sorotan usai dirilisnya teaser trailer film terbaru yang dibintanginya berjudul Catatan Harian Menantu Sinting. Pasalnya, trailer itu memperlihatkan adegan ranjang antara dirinya dengan Ariel Tatum. Mereka dikisahkan sebagai pasangan suami istri.

Sontak, beberapa netizen terkejut melihat Raditya melakoni adegan yang cukup intim. Biasanya, Raditya Dika dikenal dengan film komedi dengan adegan-adegan konyol.

Lantas, netizen pun penasaran dengan reaksi istri Raditya Dika, Anissa Aziza saat melihat suaminya melakoni adegan tersebut. Salah satu netizen bahkan menanyakan langsung pada Anissa Aziza melalui question box di Instagramnya. Anissa Aziza kala itu sedang membuka sesi tanya jawab.

"Kak, gimana pendapatnya tentang adegan Bang Radit di film Catatan Harian Menantu Sinting?" tanya netizen tersebut dikutip dari unggahan Instagram Story @anissaaziza, Selasa (4/6/2024).

Anissa Aziza pun menyadari jika adegan itu menimbulkan kegaduhan. Dia mengaku dibombardir pertanyaan dari netizen yang penasaran mengenai reaksinya.

"Since video teaser keluar, heboh banget pada nanya pendapatku gimana," jawab Anissa.

Perempuan berusia 30 tahun itu mengaku santai dengan adegan intim yang dilakoni suaminya. Dia tak mempermasalahkan adegan tersebut karena sejak awal sudah mengetahui dari naskah yang dibacanya.