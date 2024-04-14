Anissa Aziza Dapat Bukti CCTV Usai Diikuti Orang Tak Dikenal di Mal

Anissa Aziza dapat bukti CCTV usai dibuntuti orang tak dikenal di mal (Foto: Instagram/anissaaziza)

JAKARTA - Anissa Aziza akhirnya menemukan bukti terkait peristiwa menyeramkan yang dialaminya. Bukti tersebut didapat dari rekaman CCTV milik salah satu toko yang didatanginya pada Jumat, 12 April kemarin.

Lewat akun Instagramnya, istri Raditya Dika ini berterima kasih kepada pihak toko yang membantunya untuk memberikan rekaman tersebut sebagai bukti.

"Guys terkait kasus kemarin, aku udah dapet videonya dari CCTV @opusone.id. Terimakasih ya udah bantu," ujar Anissa dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @anissaaziza, Minggu (14/4/2024).

Selanjutnya, Anissa akan menyerahkan rekaman itu kepada pihak mal agar lebih waspada sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi. Nampaknya Anissa tak melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib.

"Nextnya aku akan kasih video ini ke pihak @grandindo untuk lebih berhati-hati terhadap orang tersebut," tuturnya.

Dia pun mengimbau agar masyarakat lebih waspada dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Jangan sampai bersikap tak peduli ketika sudah mencurigai sesuatu.

"Hati-hati ya semuanya. Selamat libur lebaran," pungkasnya.

Sebelumnya, Anissa Aziza berbagi cerita mengenai pengalaman kurang menyenangkan yang baru saja dialaminya. Ibu dua anak itu mengaku sempat diikuti oleh orang tak dikenal saat berada di salah satu mall pada Jumat, 12 April 2024 malam.

Mulanya, Anissa Aziza sedang berpisah dengan suami dan anak-anaknya karena ingin membeli obat dan kebutuhan untuk anak-anaknya. Anissa mengaku tak menyadari sejak kapan pria tersebut mengikutinya.

"Kondisinya aku sendirian mau ke watson beli obat, lanjut ke uniqlo bntr beli kebutuhan anak. Aku gatau doi ngikutin dari kapan, karena tempatnya tuh masih rame dan luas. Kalo suami lagi jagain anak-anak," ujar Anissa dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @anissaaziza.