HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raditya Dika Kenang Sosok Joko Pinurbo: Penyair Favorit Saya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |23:01 WIB
Raditya Dika Kenang Sosok Joko Pinurbo: Penyair Favorit Saya
Raditya dika berduka atas kepergian Joko Pinurbo (Foto: IG Dika)




JAKARTA - Komika sekaligus penulis Raditya Dika ikut berduka atas meninggal dunianya penyair Joko Pinurbo, pada Sabtu (27/4/2024).

Melalui akun Instagram pribadinya, Raditya Dika memperlihatkan beberapa foto. Di slide pertama terdapat foto wajah penyair yang akrab disapa Jokpin. Sementara di slide kedua Raditya Dika membagikan percakapan dengan mendiang Joko Pinurbo.

Raditya Dika Kenang Sosok Joko Pinurbo: Penyair Favorit Saya

Raditya Dika mengaku bahwa Joko Pinurbo adalah salah satu penyair favoritnya.

"Mengenang Pak @jokpin.jogja. Dua tahun lalu, waktu lagi berdua di sofa sama istri, obrolan kami jadi mengarah soal puisi. Saya cerita, Pak Joko Pinurbo adalah salah satu penyair favorit saya," tulis Raditya Dika di Instagram pribadinya @raditya_dika, Sabtu (27/4/2024).

Bapak dua anak itu kagum dengan setiap puisi yang dilahirkan oleh Joko Pinurbo selalu penuh akan makna, salah satunya soal Doa Seorang Pesolek.

"Karena kata-katanya yang lincah dan sederhana tapi sarat makna. Saya bacakan salah satu puisi beliau ke istri, Doa Seorang Pesolek, dan kami berdua berdiskusi lama tentang makna di balik puisi tersebut," ungkap Raditya Dika.

Kala itu, Raditya Dika hendak meminta izin kepada Jokpin untuk membagikan puisi yang indah tersebut.

"Tentang puisi ini sejatinya mengingatkan kematian. Tentang segala yang indah pada saatnya nanti, akan pudar. Puisi yang indah sekali. Lalu, saya ingin bagikan ke story, minta izin ke beliau dan dikasih," pungkas Raditya Dika.

Halaman:
1 2
