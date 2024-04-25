Ivan Gunawan Gelar Makan Bareng Warga Sambil Kunjungi Masjid Buatannya di Uganda

JAKARTA - Ivan Gunawan mengunjungi masjid yang ia bangun di Negara Bagian Afrika Timur, Uganda. Bersama tim, pria yang akrab disapa Igun ini datang menemui ratusan warga miskin setempat dan menggelar acara makan bersama sebagai bentuk rasa syukur.

Momen membahagiakan itu terekam melalui postingan Instagram @ivan_gunawan. Pria yang akrab disapa Igun itu tampak agamis mengenakan gamis putih lengkap dengan sorban dilehernya.

Dalam kesempatan itu, Igun juga menyampaikan rasa syukurnya setelah berhasil membangun masjid di pedalaman Uganda.

Dia bahkan berharap masjid ini bukanlah pertama dan terakhir yang ia bangun di sana.

Ivan Gunawan makan bareng warga di Uganda (Foto: Instagram/ivan_gunawan)





"Terimakasih kepada Allah atas nikmat yang ku terima, hari ini aku berada di Uganda, aku berharap masjid ini tidak hanya menjadi yang pertama dan terakhir tapi InshaAllah aku akan membangun masjid lainya di sini," ucap Igun dalam bahasa Inggris dikutip Kamis (25/4/2024).

Video singkat itu juga merekam raut bahagia warga Uganda khususnya anak-anak ketika menyambut kedatangan Igun.

Apalagi, masjid tersebut dinilai sangat membantu masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota untuk beribadah.

Igun juga melakukan penyembelihan sapi untuk kemudian dimasak sebagai menu makan bersama warga setempat. Dalam keterangan postingannya, ia kembali mengucap syukur lantaran bisa membahagiakan ratusan warga miskin di sana.