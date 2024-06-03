Bastian Steel Akui Belum Siap Menikah: Doain Aja

JAKARTA - Bastian Steel baru-baru ini membuat heboh kemunculan foto dirinya dan Sitha Marino sedang lamaran. Bahkan, tak sedikit netizen yang mendoakan Bastian dan Sitha agar lancar hingga hari pernikahan mereka.

Sayangnya, foto tersebut hanyalah sebuah promosi produk, hingga membuat netizen merasa di prank oleh pasangan itu.

Kendati demikian, Bastian menegaskan jika dirinya memang memiliki keinginan untuk menikah dengan adik dari Putri Marino itu. Akan tetapi, sampai saat ini dia mengaku masih belum siap untuk melangkahkan kakinya ke jenjang pernikahan. Walaupun, hubungannya dengan Sitha Marino sudah berlangsung selama empat tahun.

"Dari campaign kemarin kita enggak ada bilang lamaran, tapi benar-benar banyak positif feedback gitu, jadi ngerasa kayak beneran," ujar Bastian saat ditemui beberapa waktu lalu.

Bastian Steel akui belum siap menikah (Foto: Instagram/bastiansteel)





"Kalau aku senang, berarti mereka mendukung. Aku as long semua happy, aku ikut happy," sahut Sitha.

Saat ini, Bastian hanya meminta doa terbaik untuk hubungannya dengan Sitha. Meski belum siap, Bastian menyadari bahwa dirinya mendapatkan cukup banyak hal yang positif semenjak menjalin hubungan asmara dengan ipar Chicco Jerikho itu.

"Kalau mereka senang, aku juga maunya cepat-cepat. Cuma itu, belum siap, jadi doain saja," beber personel CJR ini.