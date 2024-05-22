Sitha Marino Diteror Chicco Jerikho Gara-Gara Gimmick Lamaran dengan Bastian Steel

JAKARTA - Sitha Marino merasakan dampak yang sangat signifikan usai membagikan momen gimmick lamaran bersama sang kekasih, Bastian Steel.

Banyak netizen yang kecewa karena lamaran Sitha Marino dan Bastian Steel itu sebagai bentuk promosi produk parfumnya.

Sitha Marino mengaku sebelum membagikan gimmick lamaran, ia sudah memberi tahu keluarganya.

"Aku sih dari awal-awal udah chat mamah aku, kak Putri, kak Ambar, mamahnya Babas (Bastian Steel) keluarga Babas," kata Sitha Marino di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024) malam.

Sayangnya, Sitha Marino lupa memberi tahu sang kakak ipar, Chicco Jerikho. Alhasil ketika Sitha memposting foto di Instagram, suami Putri Marino itu langsung 'meneror' nya.

"Tapi yang aku lupa kasih tau kak Chicco, jadi dia (Chicco Jerikho) whatsapp, diteror lah saya ‘kok gak kasih tau abang?’ Aku jelasin lah, kalau bang ini cuman marketing," ungkap Sitha Marino.

Melihat sikap sang Chicco Jerikho, Sitha Marino menyebut bahwa sang kakak hanya tertawa. Bahkan Putri Marino ikut usil dengan berkomentar bahwa ia tidak tahu dengan adanya momen lamaran tersebut.

"Kak Putri cuman ketawa-ketawa terus dia kan komen " Kok aku gak dikasih tau?’ Terus aku bilang ke dia komenmu rame banget dia jawab ‘i know’," terang Sitha Marino.