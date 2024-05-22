Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sitha Marino Diteror Chicco Jerikho Gara-Gara Gimmick Lamaran dengan Bastian Steel

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |17:30 WIB
Sitha Marino Diteror Chicco Jerikho Gara-Gara Gimmick Lamaran dengan Bastian Steel
Sitha Marino diteror Chicco Jerikho usai gimmick lamaran dengan Bastian Steel (Foto: Ig Sitha)
A
A
A

JAKARTA - Sitha Marino merasakan dampak yang sangat signifikan usai membagikan momen gimmick lamaran bersama sang kekasih, Bastian Steel.

Banyak netizen yang kecewa karena lamaran Sitha Marino dan Bastian Steel itu sebagai bentuk promosi produk parfumnya.

Sitha Marino mengaku sebelum membagikan gimmick lamaran, ia sudah memberi tahu keluarganya.

Sitha Marino Diteror Chicco Jerikho Gara-Gara Gimmick Lamaran dengan Bastian Steel

"Aku sih dari awal-awal udah chat mamah aku, kak Putri, kak Ambar, mamahnya Babas (Bastian Steel) keluarga Babas," kata Sitha Marino di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024) malam.

Sayangnya, Sitha Marino lupa memberi tahu sang kakak ipar, Chicco Jerikho. Alhasil ketika Sitha memposting foto di Instagram, suami Putri Marino itu langsung 'meneror' nya.

"Tapi yang aku lupa kasih tau kak Chicco, jadi dia (Chicco Jerikho) whatsapp, diteror lah saya ‘kok gak kasih tau abang?’ Aku jelasin lah, kalau bang ini cuman marketing," ungkap Sitha Marino.

Melihat sikap sang Chicco Jerikho, Sitha Marino menyebut bahwa sang kakak hanya tertawa. Bahkan Putri Marino ikut usil dengan berkomentar bahwa ia tidak tahu dengan adanya momen lamaran tersebut.

"Kak Putri cuman ketawa-ketawa terus dia kan komen " Kok aku gak dikasih tau?’ Terus aku bilang ke dia komenmu rame banget dia jawab ‘i know’," terang Sitha Marino.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement