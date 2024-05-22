Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Bastian Steel, Kekasih Sitha Marino

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |20:01 WIB
Biodata dan Agama Bastian Steel, Kekasih Sitha Marino
Biodata dan agama Bastian Steel (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Bastian Steel akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Bastian mengawali kariernya dengan mengikuti ajang Idola Cilik 2 pada tahun 2008. Di babak 12 besar, langkahnya harus terhenti karena tereliminasi.

Setelah itu ia bersama finalis Idola Cilik lainnya merilis album kompilasi bersama Idola Cilik berjudul Gapai Mimpimu. Setelah ajang Idola Cilik memasuki season 3, Babas berduet dengan salah satu peserta Idola Cilik 3, Alvaro Maldini Siregar (Aldi) yang kemudian menjadi rekan segrupnya dalam grup vokal pria Coboy Junior.

Biodata dan Agama Bastian Steel, Kekasih Sitha Marino

Bastian resmi mengundurkan diri dari keanggotaanya sebagai personel Coboy Junior tanggal 23 Februari 2014 pada saat Konser Perpisahan (Farewell Concert). Pada Tahun 2014, Bastian merilis single yang berjudul Surat Izin Mencinta.

Bastian dan Sitha Marino mendapatkan perhatian dari netizen. Keduanya sempat mengunggah foto yang mengisyaratkan telah melakukan proses lamaran. Namun ternyata hal itu hanya gimmick semata.

Sitha Marino mengaku sangat grogi dan takut atas aksinya tersebut.

"Oke, ini hari di mana aku nge-post tentang 'engagement' aku dan bastian. Kayak semua manusia sudah dibohongin, dan sekarang aku ngerasa deg-degan," kata Sitha Marino di Instagram story @sithamarino, Senin (20/5/2024).

Bahkan adik Putri Marino ini merasa bersalah karena sudah membohongi publik dengan gimmick lamaran.

