Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dimas Anggara Berharap Series Kartu Keluarga Vision+ Bisa Jadi Obat Lelah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |23:27 WIB
Dimas Anggara Berharap Series <i>Kartu Keluarga</i> Vision+ Bisa Jadi Obat Lelah
Dimas Anggara berharap series Kartu Keluarga bisa jadi obat lelah (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Series Kartu Keluarga akhirnya tayang perdana di Vision+ pada Jumat (31/5/2024).

Dimas Anggara salah satu pemain series Kartu Keluarga merasa lega akhirnya series yang dibintanginya itu sudah tayang.

"Enggak nyangka hari ini tayang, episode 1-2 gratis di Vision+," kata Dimas Anggara saat ditemui di Vision+ Content Showcase Parade, di Park Hyatt Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Dimas Anggara mengungkapkan salah satu kesulitan bermain di series Kartu Keluarga itu menjaga keseriusannya dalam berakting.

Sebab deretan pemain Kartu Keluarga ini di dominasi orang-orang yang suka bercanda. Salah satunya ada Tora Sudiro.

Vision+ Content Showcase Parade

Dimas Anggara berharap series 'Kartu Keluarga' dapat jadi obat lelah (Foto: Ayu/MPI)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement