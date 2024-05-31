Dimas Anggara Berharap Series Kartu Keluarga Vision+ Bisa Jadi Obat Lelah

Dimas Anggara berharap series Kartu Keluarga bisa jadi obat lelah (Foto: Ayu/MPI)

JAKARTA - Series Kartu Keluarga akhirnya tayang perdana di Vision+ pada Jumat (31/5/2024).

Dimas Anggara salah satu pemain series Kartu Keluarga merasa lega akhirnya series yang dibintanginya itu sudah tayang.

"Enggak nyangka hari ini tayang, episode 1-2 gratis di Vision+," kata Dimas Anggara saat ditemui di Vision+ Content Showcase Parade, di Park Hyatt Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Dimas Anggara mengungkapkan salah satu kesulitan bermain di series Kartu Keluarga itu menjaga keseriusannya dalam berakting.

Sebab deretan pemain Kartu Keluarga ini di dominasi orang-orang yang suka bercanda. Salah satunya ada Tora Sudiro.

Dimas Anggara berharap series 'Kartu Keluarga' dapat jadi obat lelah (Foto: Ayu/MPI)



