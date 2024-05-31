Pasha Ungu Ungkap Alasan Belikan Kiesha Alvaro Mobil untuk Ultah ke-20

JAKARTA - Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu, membelikan sebuah mobil mewah untuk putra sulungnya, Kiesha Alvaro. Diketahui, Kiesha baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-20 tahun.

Keputusan Pasha membelikan anaknya mobil, diakuinya sebagai bentuk kasih sayang. Bahkan Kiesha sendiri lah yang meminta hadiah tersebut sebagai hadiah ulang tahunnya.

"Aku mau dong yang kayak gini-gini, kenapa saya bilang gitu itu mobil mahal tapi kan nggak baru yaudah aku beli tetapi selama menjadi penyemangat kerja, selama menjadi salah satu alat lebih fokus mau bersemangat ya nggak apa-apa," kata Pasha Ungu saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat Jumat, 31 Mei 2024.

Usai membelikan Kiesha mobil, Pasha pun berpesan agar Kiesha bisa selalu menjaga dan merawat mobil tersebut. Bahkan ia pun menekankan pada Kiesha untuk selalu bertanggung jawab atas mobil pemberiannya.

Pasha Ungu belikan Keisha Alvaro hadiah mobil (Foto: Instagram/kiesha_alvaro)

"Ini dijagain, dirawat karena bukan masalah harganya juga tetapi namanya sesuatu tanggungjawab kita harus kita pegang yaudah nggak apa-apa," ucapnya menambahkan.