Doa Pasha Ungu untuk Kiesha Alvaro yang Genap Berusia 20 Tahun

JAKARTA - Pasha Ungu merayakan hari ulang tahun putra sulungnya, Kiesha Alvaro. Tepat pada Senin, 20 Mei 2024, Kiesha telah genap berusia 20 tahun.

Sebagai seorang ayah, Pasha pun langsung mengucapkan selamat untuk sang putra. Tak lupa, ia juga turut mendoakan yang terbaik untuk sang putra.

"Hello Indonesia!! Selamat pagi!! Hari ini ada anak ganteng lagi happy n birthday nih...happy birthday ke-20 Kaka @kiesha_alvaro sayangkuu," ucap Pasha Ungu melalui akun instagram miliknya tersebut.

Pemilik nama asli Sigit Purnomo Syamsuddin Said ini juga mendoakan agar putranya senantiasa mendapatkan keberuntungan serta keberkahan. Disamping itu, Pasha Ungu juga berharap bertambah usia tersebut dapat menjadikan Kiesha Alvaro menjadi anak semakin matang dan dewasa.

"Kakak sudah bukan anak-anak lagi sudah bukan remaja lagi nggak kerasa ya kakak benar-benar dewasa sudah 20 tahun...bener-bener udah jadi pemimpin khususnya buat adikmu...cara berpikir sudah harus luas dan fokus pada tujuan," kata Pasha.

Doa Pasha Ungu untuk Kiesha Alvaro yang genap berusia 20 tahun (Foto: Instagram/pashaungu_vm)

Lebih lanjut, Pasha juga mengingatkan Kiesha untuk menjalin pertemanan positif, membawa dampak baik untuk kehidupannya. Sekaligus menyebut sebagai orangtua, ia selalu memberikan support dan dukungan untuk perjalanan hidup Kiesha Alvaro kedepannya.

"Hindari pertemanan atau hal2 yang tidak ada manfaat apalagi bawa keburukan, ayah dan mommy semua adik2mu terus mensupport kakak dalam cinta dan doa...sekali lagi hbd Kaka Kiesha sayang...we al llove uuu," tutup Pasha.

Adapun postingan dibagikan Pasha ungu itu rupanya menuai respon dari netizen. Rata-rata mereka turut mengucapkan selamat sekaligus mendoakan Kiesha Alvaro di usia barunya.