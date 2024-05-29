Sampai Menangis, Sonny Septian Akui Bangga King Faaz Lulus SD

JAKARTA - Sonny Septian tengah berbahagia. Pasalnya anak sambungnya, King Faaz Arafiq, baru saja lulus dari pendidikan Sekolah Dasarnya.

Momen Sonny dan keluarga datang ke acara wisuda putranya pun tampak diabadikan di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, Faaz terlihat gagah mengenakan jas. Bahkan bocah yang kini beranjak remaja itu juga sempat terlihat tampil membaca Alquran di atas podium.

BACA JUGA: Sonny Septian Semangat Jaga Istri dan Anak Setelah Sembuh dari DBD

Usai Faaz menerima piagam kelulusannya, Sonny pun tampak mengucapkan selamat dan memeluk sang putra. Bahkan, meski bukan merupakan ayah kandung, Sonny tampak bangga dan terharu dengan keberhasilan Faaz menyelesaikan sekolahnya.

Hal itu terlihat ketika Sonny menangis, usai memeluk putra Fairuz A Rafiq itu.

Sonny Septian bangga King Faaz lulus SD (Foto: Instagram/sonnyseptian)

"Masya Allah Tabarakallah. Bangga , haru, bahagia. Selamat yang abang Faaz sayang untuk kelulusan SD dan bersiap untuk tumbuh, dan akan mengalami petualangan baru dlm hidup abang untuk semakin mengenal dunia," tulis Sonny di keterangan unggahannya.

"Daddy dan mommy siap ga yaa?? Harus siap!! Dengan penuh cinta memfasilitasi dan mendukung dengan cara terbaik yg kita punya. Doain ya teman2 semua,” sambungnya.

Momen haru ketika Sonny Septian merasa bangga terhadap Faaz pun ramai dikomentari oleh netizen. Selain mendoakan Faaz yang akan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama, mereka juga terlihat memberikan pujian atas kedekatan Sonny dengan putra sambungnya.

"Ayah sambung yg paling tulus, mendidik anak nya hingga menjadi anak soleh, pintar dan berbakti kepada orang tua. Masyaallah kak sony dan kak fairuz orang tua hebatt yg bs mendidik anak2 nya menjadi anak yg pintar dan cerdas," ujar roro_win***.