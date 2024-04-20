Sonny Septian Semangat Jaga Istri dan Anak Setelah Sembuh dari DBD

JAKARTA - Fairuz A Rafiq dan putrinya, Eijaz sudah pulang dari rumah sakit. Sebelumnya, pasangan ibu anak tersebut sempat dirawat karena terserang DBD.

Akibatnya, keluarga kecil mereka harus merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 H di rumah sakit.

Kini kondisi Fairuz sudah membaik, ia juga sudah syuting menjadi bintang tamu di salah satu stasiun televisi.

"Alhamdulillah jauh lebih baik. Masih minum vitamin, aku ada vitamin yang diminum terus juga jaga makan sih," kata Fairuz A Rafiq saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sonny Septian semangat menjaga keluarga usai DBD





Setelah istri dan anak sembuh, Sonny Septian sebagai sang suami mengaku jadi lebih semangat untuk menjaga kesehatan keluarganya. Sonny juga selalu mengingatkan soal pentingnya menerapkan pola makan sehat terutama putrinya.

"Alhamdulillah sebenernya lebih semangat karena dua-duanya udah keluar dari rumah sakit, sekarang tinggal pemulihannya," beber Sonny Septian.

"Paling ya diingetin makan sehatnya, ngingetin vitaminnya. Apalagi terutama kaka eijaz ya. Kakak Eijaz saat ini masih kita yang kontrol," tambahnya.

Karena pengasuh Eijaz masih pulang kampung, kini Sonny Septian dan Fairuz A Rafiq bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sang putri.