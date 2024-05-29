Debut Solo, Quincy Jordan Perkenalkan Single Aku Tau

JAKARTA - Nama Quincy Jordan sudah tidak asing lagi di dunia musik Indonesia. Memulai karier sebagai vokalis Lalahuta pada tahun 2011, ia berhasil membawa band ini masuk dalam nominasi Duo/Grup/Grup Vokal/Kolaborasi Pop Terbaik di Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2018, bersanding dengan musisi kawakan seperti Maliq & D’Essentials, RAN, Marion Jola, Rizky Febian, dan Sheila on 7.

Setelah memutuskan untuk bersolo karier dan melalui penantian panjang, penyanyi pop Quincy Jordan akhirnya merilis debut single berjudul Aku Tau ciptaan Laleilmanino. Single ini berkisah tentang seorang pria yang berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan cinta dari wanita yang diidamkannya.

Lebih lanjut, Quincy Jordan mengungkapkan pesan dari lagu ini: “Apabila kamu sayang atau cinta sama seseorang, jangan menyerah untuk membuktikan cintamu. Kalau niatmu sungguh-sungguh, dia pasti akan membuka hatinya untukmu.” Pesan ini dirasa sangat relatable dengan semua orang yang pernah mencintai seseorang dalam hidupnya.

Laleilmanino, supergrup pencipta lagu dan produser rekaman yang telah menerima beberapa penghargaan termasuk lima Anugerah Musik Indonesia (AMI), menciptakan lagu ini sebelum bertemu dengan Quincy Jordan. Mereka menunggu penyanyi yang tepat untuk membawakan lagu Aku Tau. Hingga akhirnya, Laleilmanino dan Quincy Jordan dipertemukan dalam sebuah proyek bersama grup musik Okaay yang terdiri dari Okin dan Nicky Kay pada bulan Juli 2023.

“Udah ini lagu cocok banget buat lu, lu orang yang tepat buat nyanyiin lagu ini,” ucap Lale, Ilman, dan Nino setelah meminta Quincy Jordan untuk menyanyikan lagu Aku Tau dengan diiringi gitar untuk pertama kalinya.

“Pas pertama kali diminta untuk nyanyiin lagu on the spot rasanya kaget sih, ‘kok tiba-tiba disuruh nyanyi lagu ini’, tapi saya senang sekali mereka mempercayakan lagu karya mereka untuk saya nyanyiin. Dulu juga sudah pernah kerja sama dengan Laleilmanino dan sekarang akhirnya bisa kerja bareng lagi sama mereka, jadi excited banget sama hasilnya,” ujar Quincy Jordan.