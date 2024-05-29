Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rilis Pressure Point, Daniel Pattinama Kemas Gairah Cinta Lewat Alunan R&B

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |02:30 WIB
Rilis <i>Pressure Point</i>, Daniel Pattinama Kemas Gairah Cinta Lewat Alunan R&B
Daniel Pattinama merilis single baru berjudul 'Pressure Point' (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Daniel Pattinama merupakan seorang penyanyi yang baru saja merilis single baru berjudul Pressure Point. Single perdananya dalam lirik bahasa Inggris itu dirilis pada 24 Mei 2024.

Berbeda dari single pertamanya, Daniel tampak membawakan lagunya dengan berkolaborasi bersama Abram A, Lembono, selaku sebagai pencipta lagu dan komposer. Dia juga berkolaborasi dengan produser sekaligus penyanyi asal Amerika Serikat, Daniela Nicole.

Kolaborasi tersebut jelas membuat lagu ini sangat berkesan baginya. Apalagi, single Pressure Point menceritakan gairah cinta anak muda yang dikemas dengan nuansa musik R&B sehingga terdengar sangat catchy.

Dia pun optimis lagu ini banyak mewakili generasi z dalam konteks kisah asmara.

Daniel Pattinama

Daniel Pattinama merilis single baru berjudul 'Pressure Point' (Foto: Ist)

"Lagu Pressure Point ini bercerita tentang ketertarikan seseorang yang penuh gairah dan intens. Aku suka banget sama lagunya, pokoknya gue banget," ucap Daniel dikutip dari keterangan resminya, Rabu, 28 Mei 2024.

Hal senada juga disampaikan Abram. Dia mengatakan bahwa lirik lagu ini menggambarkan kegembiraan masa muda karena jatuh cinta.

"Di mana setiap interaksi kecil terasa seperti perjalanan ajaib yang penuh dengan tawa, kegembiraan, dan kegembiraan," tuturnya.

Mengusung musik R&B, proses pembuatan lagu Pressure Point ini cukup unik karena dilakukan di 2 kota dari negara dan benua yang berbeda yaitu di Boston, Amerika dan Jakarta, Indonesia.

Halaman:
1 2
