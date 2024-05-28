Artis Indonesia Ramaikan Tagar All Eyes on Rafah di Instagram

JAKARTA - Tagar All Eyes on Rafah tersebar luas di sosial media pada Selasa (28/5/2024). Warganet Tanah Air ramai menyerukan tagar tersebut sebagai bentuk solidaritas atas pembantaian di Rafah, Palestina oleh Israel.

Tak hanya netizen Tanah Air, para selebritis ternama juga menyerukan kalimat tersebut. Mereka ramai-ramai mengunggah template All Eyes on Rafah di media sosial Instagram.

Menurut pantauan Okezone, Selasa (28/5/2024), para selebritis kompak memposting template tersebut di Insta Story mereka. Di antaranya ada Enzy Storia, Alyssa Daguise, Shireen Sungkar, hingga Al Ghazali.

Aktor Jefri Nichol juga ikut menyuarakan tagar tersebut. Ia bahkan mengunggah sederet momen pilu anak-anak di Rafah yang kehilangan orang-orang tercintanya akibat genosida yang dilakukan tentara Israel.

Tak hanya di Instagram, seruan All Eyes on Rafah ini juga ramai di sosial media X. Warganet kompak mengunggah tagar tersebut dan meminta Israel segera menghentikan pembantaian ini.

“Harus disebarin "ALL EYES ON RAFAH",” tulis akun @ri*********.

“Beberapa kejadian ini membuat banyak saudara kita dipalestina benar-benar membutuhkan suara kita,” tambah @ci******.

“ALL EYES ON RAFAH!!!,” tambah @re******.

Hingga kini, seruan All Eyes on Rafah sudah menembus lebih dari 217 ribu tweet di X. Netizen terus menyerukan tagar tersebut sebagai dukungan dan solidaritas atas pembantaian di Palestina ini.