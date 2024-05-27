5 Artis Indonesia Terpincut Pesona Orang Bali, Ada yang Jadi Menantu Kerajaan Ubud

JAKARTA - Deretan artis Indonesia terpincut pesona orang Bali. Pulau Dewata ini memang tak hanya memiliki pesona alam dan budaya, namun juga masyarakatnya yang dikenal ramah dan hangat.

Tak heran banyak artis Indonesia yang terpincut pesona orang Bali, bahkan dan beberapa di antara mereka yang mengikat janji suci di pelaminan. Siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone.

1.Chicco Jerikho

Chicco Jerikho terpikat pesona Ni Luh Dharma Putri Marino, yang merupakan aktris berdarah campuran Italia dan Bali. Sang aktor menikahi kayak Sitha Marino tersebut di Bali, pada 3 Maret 2018. Kini, mereka sudah dikaruniai seorang anak perempuan.

2.Azriel Hermansyah

Seperti Chicco, Azriel Hermansyah juga terpikat pesona perempuan keturunan Bali. Dia menjalin asmara dengan Sarah Menzel, seorang influencer cantik keturunan Jerman dan Bali. Saat ini, keduanya menjalani hubungan serius meski masih berbeda agama.

3.Happy Salma

Aktris Happy Salma juga terpikat pesona pria Bali. Tak kaleng-kaleng, pria itu merupakan pangeran Kerajaan Ubud Bali bernama Tjokorda Bagus Dwi Santana Kertayasa. Pasangan ini menikah pada Oktober 2010 dan dikaruniai dua anak.