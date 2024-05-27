4 Series Terbaru Vision+ di Semester I-2024, Ada Kartu Keluarga!

JAKARTA – Vision+, salah satu platform streaming ternama Indonesia mengisi semester I-2024 dengan gebrakan seru. Salah satunya dengan menayangkan deretan series eksklusif berbagai genre dengan menggaet para artis ternama.

Penasaran sepanjang Semester I-2024 ini ada original series apa saja yang telah ditayangkan Vision+? Simak deretan rekomendasinya sebagai berikut:

1.The One

Bagi para pecinta e-Sport, Vision+ memiliki series The One. Series ini berkisah tentang Bara (Emil Mahira), seorang gamer yang menjalani skorsing dan harus kembali ke dunia pro-gaming melalui tim baru. Tak melulu soal e-Sport, series ini juga menyuguhkan kisah romansa para gamers.

2.Pay Later

Selanjutnya ada Pay Later. Bagi para pencinta drama komedi dengan sentuhan romansa, series ini wajib ditonton. Mengusung isu pinjaman online, series ini mengajak penonton untuk melihat kembali sisi lain tren pinjaman online yang merebak di tengah masyarakat.

3.Arab Maklum 2