Hamil, Penciuman Jessica Iskandar Semakin Sensitif

JAKARTA - Jessica Iskandar mengakui kehamilan anak ketiga melalui program bayi tabung ini berbeda dari kehamilan sebelum-sebelumnya.

Selain mual, muntah-muntah hingga menurun nafsu makan, ibu dua anak ini juga sensitif dengan penciuman terhadap bau-bau sangat menyengat bisa saja membuatnya muntah.

Melihat Jedar mengalami hal serupa, Vincent Verhaag selaku sang suami mengatakan kalau dirinya sangat berhati-hati akan hal tersebut.

"Kehamilan saat ini sangat sensitif, aromanya terlalu bau, aku mandi pun juga sabunnya terlalu strong diganti," kata Vincent Verhaag dalam konferensi pers digelar di kawasan Menteng Jakarta Pusat.

Jedar menjelaskan jika bau-bau seperti deodoran hingga softener pun bisa membuatnya mual-mual ketika mencium aroma itu.

Sehingga untuk mengantisipasinya, Jedar dan Vincent Verhaag mulai menghindar hal-hal tersebut.

"Deodoran nggak boleh terus sprei sama baju juga sudah nggak pakai softener lagi mau muntah kalau cium sensitif," ungkapnya.

Kendati sikap Jedar sangat sensitif, Vincent Verhaag memilih sabar untuk menghadapi sikap istrinya tersebut. Bahkan pria blasteran Belanda ini semakin siaga untuk menjaga kandungan Jedar kini telah memasuki trimester pertama.

"Makin siaga dan makin harus sabar ya," pungkas Vincent Verhaag.

