Jalani Program Bayi Tabung, Jessica Iskandar Ingin Hindari Hal Ini

JAKARTA - Jessica Iskandar akhirnya menjawab pertanyaan dari sejumlah netizen. Ia menjalani program bayi tabung di kehamilan anak ketiga ini.

Namun untuk meminimalisir terjadinya resiko cacat pada bayi, perempuan akrab disapa Jedar ini menegaskan embrio perlu dalam kondisi terbaik selama mengikuti program bayi tabung.

Apalagi kehamilan anak ketiga ini usianya diatas 35 tahun sehingga perlu adanya fokus yang ekstra untuk kehamilan anak ketiga tersebut.

"Resiko kehamilan di usia 35 keatas itu tinggi, jadi untuk meminimalisir resiko baby yang lahir cacat dan pastinya kita nggak ada yang mau, bantu ada teknologi canggih kita gunakan," ungkap Jedar dalam sambungan zoom pada Senin (20/5/2024).

Tak cuma itu, bintang film Dealova ini juga mengatakan alasan lain ingin segera memiliki momongan lantaran ia dan Vincent Verhaag ingin memiliki buah hati di tahun naga.

Berangkat dari keinginan itulah, Jedar dan Vincent Verhaag memutuskan menjalani program bayi tabung di Surabaya. Berdasarkan jadwal, bayi tersebut akan lahir pada bulan Desember 2024.

"Kami mau ada anak kelahiran di tahun naga jadi akhirnya IVF (program bayi tabung)," imbuh Jedar melanjutkan.