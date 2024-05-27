Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jessica Iskandar Mulai Kurangi Pekerjaan Demi Menjaga Calon Anak Ketiga di Dalam Kandungan

Selvianus , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |21:45 WIB
Jessica Iskandar Mulai Kurangi Pekerjaan Demi Menjaga Calon Anak Ketiga di Dalam Kandungan
Jessica Iskandar mulai kurangi pekerjaan demi jaga calon anak ketiga (Foto: Instagram @inijedar)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag tengah berbahagia untuk menyambut kelahiran anak ketiga mereka. Diketahui, pasangan ini memilih untuk menambah momongan dengan menjalani program bayi tabung.

Kepada awak media, wanita yang akrab disapa Jedar ini mengaku bahwa dirinya sengaja menjalani program bayi tabung lantaran usianya yang sudah memasuki 36 tahun. Dia menyadari jika hamil di usia tersebut, rentan akan berbagai macam resiko.

Sadar akan kondisi kandungan serta usianya yang tak lagi muda, Jedar pun kini mulai disiplin menjaga sang calon buah hatinya. Salah satunya dengan mengurangi pekerjaan di dunia hiburan.

"Akhir Maret aku udah mengurangi kerjaan kayak syuting-syuting yang harian stripping itu udah nggak. Jadi sekarang mager banget soalnya makin kesini makin mager," terang Jedar dalam konferensi pers digelar di kawasan Menteng Jakarta Pusat Senin (27/5/2024).

Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag (MPI)

Jessica Iskandar mulai kurangi pekerjaan demi jaga calon anak ketiga (Foto: Selvianus/MPI)


"Jadi bersyukur bisa off dulu dari kerjaan menikmati kehamilan ini," lanjutnya.

Ibu dua anak ini mengatakan jika ada perbedaan antara kehamilan ketiganya dengan sebelumnya. Selain lebih sering mengalami mual dan muntah, bintang film Dealova ini juga mulai mengalami penurunan nafsu makan.

"Anak pertama sama kedua itu sedikit banget sih aku merasakan mual dan muntah. Jarang jarang ya cuma aku ngerasa yang dulu-dulu itu lebih semangat," beber Jedar.

Halaman:
1 2
