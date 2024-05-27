Marissya Icha Mengaku Tak Tahu Nasib Rumah Gala Sky yang Dibeli dari Hasil Donasi

Marissya Icha mengaku tak tahu nasib rumah Galay Sky yang dibeli dari hasil donasi (Foto: Instagram/marissyaichareal)

JAKARTA - Hubungan Marissya Icha dengan keluarga Haji Faisal tampaknya sedang tidak baik-baik saja. Padahal sebelumnya, hubungan mereka cukup dekat, terlebih usai Vanessa Angel meninggal dunia.

Kala itu, Marissya Icha bahkan cukup getol membantu anak semata wayang almarhum Vanessa Angel, Gala Sky. Sampai-sampai, ia pun membuat donasi rumah untuk Gala Sky.

Sayangnya, saat ini Icha justru tidak tahu soal nasib rumah Gala yang dibeli dengan hasil donasi itu.

"Udah gak tahu lagi aku saat itu tugasku sudah membelikan saja, selesai amanah dari kalian," tulis Marissya Icha di Instagram story @marissyaichareal seraya membalas DM netizen.

Gara-gara rumah donasi itu, Marissya Icha bahkan sampai dilaporkan ke pihak berwajib karena dituding mengambil sebagian uang dari donasi tersebut.

"Dan tidak ada 1 perak dana pun yang ku pake, sekalipun difitnah katanya aku pakai dana tersebut. Sampai di demo demo di kemensos Di Laporin di Bareskrim hahaha entah knp nasib ku di fitnah sana sini trus A," kenang Marissya Icha.

"Ada bukti ya di Youtube ku kalau saya sudah diperiksa pihak Kemensos sudah ku berikan mutasi rek FULL, bank pun sudah diperiksa, tidak ada 1 perak pun dana yang saya pakai, Nauzbillah," tambahnya.