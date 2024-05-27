Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lulus Indonesian Idol, Bunga Reyza Terpanggil Menjadi Dokter

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |00:01 WIB
Lulus Indonesian Idol, Bunga Reyza Terpanggil Menjadi Dokter
Bunga Reyza terpanggil menjadi dokter (Foto: IG Bunga)
A
A
A

JAKARTA - Lulusan Indonesian Idol Season 12, Bunga Reyza, secara resmi telah bergabung dengan Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI). Sambil membuat gebrakan dengan mempersiapkan lagu barunya, Bunga Reyza menceritakan bagaimana dirinya bisa memilih jurusan kedokteran sebagai studinya.

Penyanyi yang juga mahasiswi kedokteran tersebut mengaku bahwa Ayahnya menjadi salah satu dorongan besar baginya untuk masuk kuliah kedokteran.

Selain Nyanyi, Bunga Reyza Terpanggil Menjadi Dokter

"Menurut aku dokter bukan hanya sekadar profesi, tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan seorang Ayah yang ditunggu pulang keluarganya, seorang Ibu yang menunggu kedatangan buah hatinya, atau seseorang yang berarti bagi orang lain," ujarnya.

Menjadi dokter juga berarti mengubah kisah hidup seseorang dengan menyelamatkan sosok yang berarti. "Aku berusaha menjadi dokter agar bisa menjadi manusia yang lebih baik dan membayar semua cela dalam diri aku," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement