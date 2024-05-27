Lulus Indonesian Idol, Bunga Reyza Terpanggil Menjadi Dokter

JAKARTA - Lulusan Indonesian Idol Season 12, Bunga Reyza, secara resmi telah bergabung dengan Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI). Sambil membuat gebrakan dengan mempersiapkan lagu barunya, Bunga Reyza menceritakan bagaimana dirinya bisa memilih jurusan kedokteran sebagai studinya.

Penyanyi yang juga mahasiswi kedokteran tersebut mengaku bahwa Ayahnya menjadi salah satu dorongan besar baginya untuk masuk kuliah kedokteran.

"Menurut aku dokter bukan hanya sekadar profesi, tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan seorang Ayah yang ditunggu pulang keluarganya, seorang Ibu yang menunggu kedatangan buah hatinya, atau seseorang yang berarti bagi orang lain," ujarnya.

Menjadi dokter juga berarti mengubah kisah hidup seseorang dengan menyelamatkan sosok yang berarti. "Aku berusaha menjadi dokter agar bisa menjadi manusia yang lebih baik dan membayar semua cela dalam diri aku," lanjutnya.