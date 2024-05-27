Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Naikkan Berat Badan Usai Disebut Terlalu Kurus

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |08:52 WIB
Ria Ricis Naikkan Berat Badan Usai Disebut Terlalu Kurus
Ria Ricis fokus naikkan berat badan (Foto: IG Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis akhirnya memutuskan untuk menjalani program menaikkan berat badan. Sebab Ria Ricis sempat disebut terlalu kurus dan tepos oleh sang mantan suami, Teuku Ryan.

Hal itu terkuak dari putusan cerai yang beredar di publik beberapa waktu lalu.

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Ria Ricis membagikan video pendek dirinya tengah berjuang dalam menaikkan berat badannya.

Ria Ricis Naikkan Berat Badan Usai Disebut Terlalu Kurus

"Emang bawaannya kurus dan mungil untung udah diisi pakai cinta dan otot," tulis Ria Ricis di Instagram @riaricis1795, dikutip Senin (27/5/2024).

Ia pun menanyakan apakah badannya sudah terlihat jauh berisi.

"Keliatan gemukan ga? hehe," tanya Ria Ricis.

Halaman:
1 2
