Ria Ricis Naikkan Berat Badan Usai Disebut Terlalu Kurus

JAKARTA - Ria Ricis akhirnya memutuskan untuk menjalani program menaikkan berat badan. Sebab Ria Ricis sempat disebut terlalu kurus dan tepos oleh sang mantan suami, Teuku Ryan.

Hal itu terkuak dari putusan cerai yang beredar di publik beberapa waktu lalu.

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Ria Ricis membagikan video pendek dirinya tengah berjuang dalam menaikkan berat badannya.

"Emang bawaannya kurus dan mungil untung udah diisi pakai cinta dan otot," tulis Ria Ricis di Instagram @riaricis1795, dikutip Senin (27/5/2024).

Ia pun menanyakan apakah badannya sudah terlihat jauh berisi.

"Keliatan gemukan ga? hehe," tanya Ria Ricis.